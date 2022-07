60 Jahre expert, Marktposition mit positivem Ergebnis weiter ausgebaut

Im expert-Geschäftsjahr 2021/2022 erzielte die expert-Gruppe einen Innenumsatz zu Industrieabgabepreisen ohne Mehrwertsteuer in Höhe von 2,3 Milliarden Euro.

„In unserem Jubiläumsjahr konnten wir trotz sehr herausfordernder Rahmenbedingungen an die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre anknüpfen“, erklärt Dr. Stefan Müller , Vorstandsvorsitzender der expert SE. „Wir sind aktuell umgeben von unvorhersehbaren Einflüssen und werden dies auch im laufenden Geschäftsjahr sein. Durch unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren expert:innen sowie Industrie- und Dienstleistungspartner:innen gepaart mit unserer expert-Strategie werden wir diese Situation gemeinsam erfolgreich meistern.“

Im 60. Jubiläumsjahr: expert baut Marktposition mit positivem Ergebnis weiter aus

Im abgelaufenen Geschäftsjahr zählte die expert-Gruppe 199 Gesellschafter mit 396 Standorten, 146 davon betreiben eine eigene Service-Werkstatt. Die Anzahl der Fachmärkte ist gewachsen und betrug zum Geschäftsjahresende 281. „Im Geschäftsjahr 2021/2022 haben wir unser Fachmarktnetzwerk durch erfolgreiche Nachfolgeregelungen und Expansion weiter gestärkt. Es zeigt sich, dass unsere strategische Ausrichtung die Bedürfnisse unserer Kunden und Gesellschafter trifft, sie legt die Weichen für die nächsten Jahrzehnte expert-Erfolgsgeschichte“, sagt Dr. Stefan Müller. Im Geschäftsjahr 2021/2022 verzeichnete expert neben einem neuen Gesellschafter mit zwei Standorten insgesamt neun erfolgreiche expert-interne Nachfolgeregelungen. Gleichzeitig übernahm expert Jakob zwei vorherige expert-Regiebetriebe sowie zwei Standorte eines Wettbewerbers. Dabei steht die Zentrale den Gesellschaftern unterstützend zur Seite, berät bei einer gewünschten Expansion und ist stetig auf der Suche nach neuen Gesellschaftern. Zudem plant expert gemeinsam mit famila den Ausbau der strategischen Partnerschaft, die seit 2013 besteht. Das erfolgreiche Konzept sieht eine expert-Verkaufsfläche in den famila-Märkten vor, wie bereits in Bielefeld umgesetzt. Geplant sind vorerst zwei weitere Shop-in-Shop-Flächen in Langenhagen und Rendsburg.

Gerd-Christian Hesse, Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherung der expert SE

Da es sich bei expert um eine Verbundgruppe handelt, kann kein Gewinn im klassischen Sinne kommuniziert werden. Der Gradmesser ist die Gesamtbonusausschüttung an die expert-Gesellschafter. „Wir freuen uns, dass wir erneut einen so hohen Gesamtbonus an unsere Gesellschafter ausschütten können. Es ist für uns der Beleg für das hohe Engagement und innovative Handeln unserer Unternehmer:innen“, sagt Gerd-Christian Hesse , Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherung der expert SE. „Die Gesamtbonusausschüttung fiel mit 250,5 Millionen Euro auf einem sehr hohen Niveau aus und veranschaulicht deutlich die Leistungsfähigkeit der gesamten expert-Gruppe.“ Die Angabe entspricht 13,4 Prozent des jahresbonuspflichtigen Umsatzes. Zudem konnte die expert SE mit 29,8 Prozent zum Bilanzstichtag 31.03.2022 wieder eine sehr hohe Eigenkapitalquote ausweisen.

Auftakt in das Jubiläumsjahr: Seit 60 Jahren zuverlässig für die Nachbarschaft

Zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres war der Betrieb der expert-Standorte noch stark von der Corona-Pandemie beeinflusst. Im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2021 kamen mit der steigenden Inflation und den zunehmenden Preissteigerungen weitere Herausforderungen hinzu, die die Branche prägen. Trotz dieser einflussreichen Umstände entwickelte sich der expert-Außenumsatz auf dem sehr hohen Vorjahresniveau. Nichtsdestotrotz haben all diese genannten Entwicklungen expert auch zu Beginn des 60. Jubiläumsjahres begleitet. Doch mit der starken Partnerschaft und Zuversicht, die das expert-Netzwerk ausmacht, meistert die Verbundgruppe auch schwierige Situationen, heute und seit 60 Jahren.

Frank Harder, Vorstand für Vertrieb, Marketing und e-Commerce der expert SE

So hat sie sich mit ihrer Nähe zum Markt, den regional verwurzelten Fachhändler:innen und der Innovationskraft in den vergangenen sechs Jahrzehnten in der Branche etabliert und sie maßgeblich mitgestaltet. Aktuelle Trends und Entwicklungen stets im Fokus, entwickelte sie sich über die Jahre stetig weiter und optimierte ihre Strategie. „Um auch den zukünftigen Geschäftserfolg sicherzustellen, richten wir im Rahmen unserer Strategie ‚expert 6.0‘ unsere gesamte Wertschöpfungskette noch stärker auf unsere Kund:innen aus“, erläutert Frank Harder , Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce der expert SE. „Ziel ist es, die regionalen Potenziale noch stärker auszuschöpfen, indem wir den stationären Einkauf unserer Kund:innen zu einem Erlebnis machen und ihnen auch online mit unserem kompletten Produkt- und Dienstleistungsangebot zur Seite stehen. Dafür werden wir eine fokussierte Marktbearbeitung durch den weiteren Ausbau unseres Onlinehandels in Regionen ohne expert-Standorte sowie die Optimierung des Markenauftritts unserer Fachgeschäfte und -märkte sicherstellen.“ Eine attraktive PoS-Gestaltung, aufmerksame Fachberatung inklusive Cross-Selling und vielfältige Service- und Dienstleistungsangebote sind dafür entscheidende Faktoren. Denn mit über 50 verschiedenen Zusatzleistungen bieten wir unseren Kund:innen das ideale Rundum-Sorglos-Paket – sowohl online als auch stationär.

Mitarbeiter 6.0 fokussiert experten und Fachkräftegewinnung

Wichtiger Bestandteil der Strategie „expert 6.0“ ist es, qualifizierte und engagierte Mitarbeiter einzustellen, zu halten und expert verstärkt als attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen. Denn die expert:innen in den Standorten und in der expert-Zentrale sind das wichtigste Bindeglied zu den Kund:innen und den Industrie- und Dienstleistungspartner:innen. So wurde unter dem Titel „Mitarbeiter 6.0“ ein Employer-Branding-Gesamt-Paket ins Leben gerufen, in dem die expert-Zentrale diverse Maßnahmen erarbeitet hat, um die Gesellschafter bei dieser Aufgabe bestmöglich zu unterstützen. „Der Fachkräftemangel ist eine große Herausforderung, der wir uns gemeinsam in der Verbundgruppe stellen“, sagt Gerd-Christian Hesse. „Bestens ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sind ein elementarer Schlüssel für einen langfristigen Unternehmenserfolg, doch der Arbeitsmarkt entwickelt sich zunehmend zu einem ‚Bewerbermarkt‘. Um dabei noch mehr herauszustechen, stellen wir die Mitarbeiter:innen mit unserem Maßnahmenpaket in den Fokus unserer Strategie.“ So wurde beispielsweise die Bewerberansprache mithilfe der neuen Recruiting Kampagne „Ich verkaufe nicht nur …“ attraktiver gestaltet und mit dem experten Performance Cup steht das voneinander lernen und gemeinsam besser werden im Mittelpunkt: Im Rahmen dieses Contests rückt die Teamleistung in den Fokus, die anhand einheitlicher Bewertungskriterien verglichen wird. Ziel ist es, die Kundenzufriedenheit noch weiter zu steigern und die expert-Gruppe gemeinsam weiterzuentwickeln.

Starke Nachfrage nach wiederaufbereiteten Gebrauchtgeräten

Die Nachfrage nach „grünen Produkten“ ist bei den Kund:innen stark angestiegen. Das betrifft den An- und Verkauf von Gebrauchtgeräten, den Reparaturservice sowie die Beratung hinsichtlich energieeffizienter Produkte. Als Reaktion darauf wird das gemeinsam mit dem Dienstleister mySWOOOP ins Leben gerufene Projekt #GOECO noch weiter in den Standorten etabliert. Im Rahmen des Projektes werden generalüberholte Elektronikprodukte an den expert-Standorten angeboten. Dabei sind Smartphones mit über 90 Prozent die stärkste Ankauf-Warengruppe. Gleichzeitig können Kund:innen ihre defekten Geräte zur Reparatur in die expert-Standorte bringen und sich beim Kauf eines neuen Gerätes auf eine kompetente Beratung hinsichtlich der jeweiligen Energie-Effizienz-Klassen verlassen.

Save the date: expert auf der IFA und expert-Hauptversammlung 2022

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freut sich expert, wieder auf der IFA in Berlin in der expert-Halle 7.2a vertreten sein zu können. Vom 2. bis 6. September 2022 können sich Besucher auf ein interaktives Messeerlebnis mit ganztägigem Hallenprogramm freuen. Zusätzlich findet im September die expert-Hauptversammlung 2022 statt. Die Gesellschafter sowie Industrie- und Dienstleistungspartner:innen sind vom 19. bis 30. September 2022 (physisch am 24. und 25. September in der Lokhalle in Göttingen) eingeladen, erneut in die hybride expert-Veranstaltungswelt einzutauchen und sich bestmöglich auf die dann anstehende Saison vorzubereiten. Zudem wird der expert Star Award auf der Hauptversammlung 2022 nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr in die zweite Runde gehen. Damit reagiert expert auf das positive Feedback der Industriepartner:innen und das generell hohe Interesse an dem Award. Die Wertschätzung und Freude, mit denen die Partner:innen auf die Würdigung reagiert haben, ist für expert ein Beleg für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und das Vertrauen, das zwischen der Kooperation und ihren Industriepartner:innen herrscht.