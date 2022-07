Mit Samsung TV Plus „Das Boot“ exklusiv in 8K streamen

Ab Juli wird die heiß ersehnte dritte Staffel der von Bavaria Fiction für Sky produzierten Erfolgsserie „Das Boot“ für Besitzer eines Samsung 8K TVs erstmals in 8K-Auflösung ausgestrahlt.

Über Samsung TV Plus können die neuen Episoden in atemberaubender Detailtiefe kostenlos angeschaut werden. Samsung bietet für den TV-Handel umfangreiche Marketingaktivitäten zur Promotion der aktuellen Neo QLED 8K-Reihe.

Die dritte Staffel der Serie „Das Boot“ ist eine große Premiere für die deutsche TV-Landschaft: Die zehn neuen Episoden sind Teil der ersten deutschen Serienproduktion, die nativ in 8K produziert wurde. Damit ein möglichst breites Publikum den beeindruckenden Detailreichtum erleben kann, der durch die moderne Technologie möglich wird, kooperiert Sky rund um den Staffelstart mit Samsung: Über Samsung TV Plus, den Free-TV-Dienst des Unternehmens, sind die neuen „Das Boot“-Folgen auf Sky exklusiv in Original-8K-Auflösung verfügbar.

Marketingangebote für den TV-Handel

Für den TV-Handel bietet der Serienstart ein starkes Verkaufs¬argument zur Promotion der 8K-fähigen Smart TVs von Samsung, vor allem in der bekannten QLED- und der neuen Neo QLED-Reihe. Zur Verfügung stehen Shop-Displays inklusive Q-Symphony Sound-Demo und weitere POS-Materialien. Außerdem ist den QN800B Teil der aktuellen Cashback Aktion SuperHelden.3

„Als Vorantreiber der 8K-Technologie leistet Samsung einen wichtigen Beitrag und ermöglicht dem TV-Publikum eine hochauflösende Bildqualität“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung. „Im Rahmen der neuen Staffel von ‚Das Boot‘ bieten wir deshalb für den Handel attraktive Promotionsoptionen, um 8K-Interessierte gezielt in ihrer Serienleidenschaft abzuholen und von den Features unserer neuen TVs zu überzeugen.“

Ahoi 8K – dank Samsung TV Plus

Der kostenlose Streamingdienst Samsung TV Plus2, über den exklusiv die 8K-Version der neuen „Das Boot“-Staffel abgerufen werden kann, ist auf allen Samsung Smart TVs ab dem Modelljahr 2016 vorinstalliert und auch auf Mobilgeräten verfügbar.4 Samsung TV Plus bietet sofortigen Zugang zu Nachrichten, Sport, Serien, Filmen und vielen weiteren Inhalten – ohne Registrierungen, Kreditkarten, Abonnements oder zusätzliche Dienste.

Auch Benedikt Frey, Country Lead DACH bei Samsung TV Plus, ist erfreut über die Zusammenarbeit mit Sky zum Start der dritten Staffel der Erfolgsserie „Das Boot“: „Wir freuen uns außerordentlich eine so bekannte und hervorragend produzierte Serie in ihrer dritten Staffel in unserem Samsung TV Plus Service anzubieten. Für unsere Endkunden ist dies ein außergewöhnliches Erlebnis – 8K im Wohnzimmer auf unseren neuesten TVs. Für Samsung TV Plus im DACH Markt ist diese Entwicklung ein weiterer Meilenstein, um unseren Nutzern großartigen Content kostenlos anzubieten.“

Gus Grimaldi, Head of Product für Samsung Europa hebt hervor: „Samsung ist bestrebt, seine Streaming-Dienste durch die Kombination von spannenden Inhalten und Display-Technologien ständig weiterzuentwickeln. Als Ergebnis dieser Bemühungen sind wir heute stolz darauf, Nutzern von Samsung TV Plus atemberaubende 8K-Inhalte zur Verfügung zu stellen.“

Frank Jastfelder, Director Original Productions scripted bei Sky ergänzt zu der Partnerschaft: „Wir freuen uns schon sehr darauf, dass die dritte Staffel von ‚Das Boot‘ in diesem Jahr wieder in See sticht. Den Zuschauern eine atemberaubende, visuell bestechende und packend inszenierte High-End-Produktion nicht nur in UHD, sondern auch mit der 8K-Technologie in der bestmöglichen Bild- und Tonqualität zu präsentieren, ist dabei logisch konsequent und wir sind begeistert, dass wir Samsung als Partner gewinnen konnten.“

Seit dem ersten QLED 8K 2018 wirkt Samsung an der Entwicklung der neuen TV-Technologie mit. 8K bezeichnet die extrem hohe Bildauflösung von 7.680 mal 4.320 Pixeln, die insgesamt über 33 Millionen Pixel ergeben. Diese sorgen dafür, dass selbst winzige Details auch auf großen TVs fein aufgelöst und scharf dargestellt werden können. Damit ist die Auflösung eines 8K TVs viermal höher als bei 4K UHD TVs und sogar 16-mal höher als bei Full HD TVs. Um auch Inhalte in niedrigerer Auflösung auf 8K-Niveau darzustellen, verwendet Samsung seine eigene 8K AI Upscaling-Technologie. Durch einen Quantum AI Prozessor können auch 4K- oder HD-Inhalte auf 8K hochskaliert werden. Dadurch wird das TV-Erlebnis plastisch und immersiv – das Publikum kann tief in die Filmwelt eintauchen. Mit der Kooperation zwischen Samsung und Sky anlässlich der dritten „Das Boot“-Staffel schlägt Samsung nun ein neues Kapitel in seinem TV-Angebot auf: eine wahre Blockbuster-Serie in nativem 8K.

www.samsung.de