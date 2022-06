Schwerlast-TV-Wandhalterung und HDMI-Switch von Inline

InLines HDMI-Switch schafft die Verbindung zwischen verschiedenen Entertainment-Geräten und die Wandhalterungen bringen große Fernseher sicher auf eine angenehme Sichthöhe.

DVD-Player, Notebook, Playstation, Smart-TV – in Wohnzimmern bündeln sich Geräte, die der Unterhaltung dienen. Um vor jedem Entertainment-Genuss lästiges Umstöpseln zu vermeiden, schafft InLines HDMI-Switch Verbindung. Er sammelt Signale HDMI-fähiger Geräte und leitet sie in 4k-Qualität ans TV, an einen Bildschirm oder Beamer weiter. Für Kinogefühl in den eigenen vier Wänden hieven InLines belastungsfähige Wandhalterungen große, schwere Fernseher sicher auf angenehme Sichthöhe.

Give me five

Mal wird die All-time-favorite-Serie in den DVD-Player eingelegt, Freunde rufen zum gemeinsamen Daddeln an der Playsi auf und vom großen Screen aus gefallen die Urlaubfotos des Laptops besonders. Alles geht – und alles braucht Kabel. Die schlängeln sich ums Hifi-Board herum. Zusätzlich trübt dauerndes Umstecken an der TV-Rückseite die Freude an medialer Vielfalt. Damit Fans von Bild und Ton vom Sofa aus agieren können, stecken sie bis zu fünf Verbinder dauerhaft in InLines neuen HDMI Switch 5fach 4k2k. Bequem jonglieren sie per Knopf oder Remote zwischen den einzelnen Eingabegeräten. Die Signale leitet der Umschalter ans TV; wer es bevorzugt, wählt Display oder Beamer. Der flexible, fernbedienbare Fünffach-Switch bietet Ultra-HD-Video mit einer Auflösung bis 4.096×2.160 Pixel und überträgt mit maximal 6 GB/s.

Blickfänger statt Staubfänger

TV-Wandhalterungen bringen Fernseher in komfortable Sichtposition an und schaffen gleichzeitig Platz für Mensch und Möbel. Wie ein Bild an der Wand hängend, avanciert der Fernseher damit vom Kommoden-Klotz zum Interieurstück. Für diese exponierte Position verlangen Geräte der aktuellen Generation besonders viel Halt, denn sie weisen eine Bildschirmdiagonale von bis zu zwei Metern auf und wiegen bis 50 Kilo. Hier kommen InLines neue Schwerlast-Halterungen zum Tragen. Sie nehmen Fernseher bis 75 Kilo mit Bildschirmdiagonalen bis 80 Zoll Huckepack. Vollständig neigbar, bringen sie die Geräte-Rückseite in gut erreichbare Verkabelungs- oder Wartungsposition. Ebenso flexibel passt die Schwenkfunktion den Sichtwinkel ans Auge des Betrachters an.

Preise

InLine HDMI Switch 5fach 4k2k: 50,90€

InLine HDMI Switch 3fach 4k2k: 36,90€

InLine Schwerlast TV-Halterung: 59,90€

www.intos.de