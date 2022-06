OLED-Fernseher BRAVIA XR MASTER Series von Sony

Die 4K HDR OLED-Fernseher BRAVIA XR MASTER Series A90K und BRAVIA XR A75K. Beide TV-Modelle können ab sofort vorbestellt werden.

Die neuen Fernseher sind mit dem einzigartigen Cognitive Processor XR ausgestattet, der Inhalte so wiedergibt, wie Menschen sie sehen und hören, und in Verbindung mit XR OLED Contrast Pro eine bahnbrechende Bildqualität ermöglicht. So bieten die 4K OLED-Fernseher A90K und A75K ein atemberaubendes Fernseherlebnis. Die Zuschauer/-innen genießen einen nie dagewesenen Dynamikumfang mit strahlend hellen Lichtern, beeindruckend tiefem Schwarz und herrlich realistischen Mitteltönen. Gestützt auf den Cognitive Processor XR, bietet XR Triluminos Max die breiteste Farbpalette von Sony und gibt Schattierungen und Farbtöne in ihrer ganzen natürlichen Schönheit wieder. Mit Millionen individuell gesteuerter, selbstleuchtender Pixel stellen die Fernseher mehr Farben dar als je zuvor und sorgen für Sehgenuss auf neuem Niveau.

Diese jüngsten Innovationen tragen beim neuen TV-Sortiment von Sony dazu bei, die besten und mitreißendsten Fernseherlebnisse zu bieten und die Intentionen der Regisseur/-innen und Kameraleute unverfälscht wiederzugeben. Beim Filmeschauen mit dem A90K profitieren die Zuschauer/-innen vom optimierten Acoustic Surface Audio+, beim A75K von Acoustic Multi-Audio. Dank dieser Technologien folgt der Sound dem Geschehen auf dem Bildschirm, um alle Szenen eindrucksvoll zum Leben zu erwecken. Darüber hinaus glänzen die Fernseher mit einer Reihe neuer Funktionen, die das Home Entertainment weiter verbessern und an individuelle Wünsche anpassen. Der Netflix Adaptive Calibrated Mode1 stimmt die Bildverarbeitung automatisch auf das Umgebungslicht ab, damit Filme und Fernsehsendungen bei allen Bedingungen so dargestellt werden, wie es die Produzenten beabsichtigt haben. Der neue kalibrierte Modus von BRAVIA CORE passt zudem die Bildeinstellungen automatisch an, um den Visionen der Filmemacher noch besser gerecht zu werden.2 Überdies sind die neuen Fernseher „Perfekt für PlayStation 5“3 und bieten damit zwei exklusive Funktionen für PS5 – Tone Mapping mit HDR-Automatik4 und den automatischen Genre-Bildmodus.5

Darüber hinaus führt Sony in diesem Jahr eine spezielle neue Kamera ein, die mit dem Fernseher verbunden werden kann: Die BRAVIA CAM6 erkennt, wo im Raum sich die Benutzer/-innen befinden, und passt Bild und Ton perfekt an deren Position an. Zudem bietet die BRAVIA CAM Gestensteuerung, eine Videochat-Funktion und viele weitere unterhaltsame neue Fernseherlebnisse.

Mit der steigenden Nachfrage nach noch größeren Fernsehbildschirmen kann auch der Ressourcen- und Energieverbrauch steigen. Sony setzt sich jedoch für Nachhaltigkeit ein und sorgt für Effizienzgewinne, von der Entwicklung bis zum Fernseherlebnis. Im Rahmen seines globalen Umweltplans „Road to Zero“ will Sony bis 2040 die ökologischen Auswirkungen all seiner Produkte und Geschäftsaktivitäten über den gesamten Lebenszyklus hinweg auf null reduzieren und so zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen. Gemäß diesen Zielen hat Sony bei seinen Fernsehern für 2022 vielfach seinen unternehmensintern entwickelten Recycling-Kunststoff SORPLAS verwendet. Dank SORPLAS7 konnte Sony den Anteil an recyceltem Material ohne Abstriche beim Design und der Langlebigkeit erhöhen und den Gesamtverbrauch an neuem Kunststoff um bis zu 60 % senken8 – eine Menge, die rund 140.000.000 Compact Discs entspricht. Weiteres Plus: Die neue BRAVIA CAM von Sony erkennt, wenn sich die Nutzer/-innen nicht mehr vor dem Fernseher befinden, und dimmt dann den Bildschirm, um Energie zu sparen.

Preise

BRAVIA XR MASTER Series A90K

XR-42A90K (42 Zoll/107 cm) 1.899,- Euro

XR-48A90K (48 Zoll/121 cm) 1.999,- Euro

BRAVIA XR MASTER Series A75K

XR-55A75K (55 Zoll/139 cm) 2.149,- Euro

XR65A75K (65 Zoll/164 cm) 2.999,- Euro

www.sony.de