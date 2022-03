Thomas Schnaudt koordiniert Marketing für HARMAN EMEA Ländermärkte

Der Audiospezialist HARMAN organisiert sein EMEA-Marketing neu und beruft Thomas Schnaudt zum Director Marketing, EMEA Markets.

In seiner neuen Funktion übernimmt Schnaudt die Koordination zwischen den europäischen Marketing-Teams am Firmensitz in Amsterdam und den Organisationen auf Länderebene, unter anderem in der DACH-Region sowie in BeNeLux, Frankreich, Spanien, Nordics und UK. Ziel ist es, den einheitlichen Markenauftritt von JBL und Harman Kardon sicherzustellen und europäische Kampagnen wie „JBL Dare to Listen“ beziehungsweise Marketingplattformen wie JBL SnowParty effizienter und schlagkräftiger umzusetzen. Auch die stringente Aktivierung von Markenbotschaftern wie Star-DJ Martin Garrix fällt in seinen Verantwortungsbereich. Neben der Umsetzung europaweiter Aktivitäten unterstützt Thomas Schnaudt seine Marketingkollegen in den Ländern dabei, relevante lokale Potenziale zu identifizieren und im Rahmen der europaweiten Marketingstrategien umzusetzen.

Ein weiterer Schwerpunkt für Thomas Schnaud t ist die anstehende Neuausrichtung der Konsumentenmarken JBL und Harman Kardon und die Ansprache der dementsprechend neu definierten Zielgruppen. Damit kommt Schnaudt eine zentrale Rolle beim Ausbau der Marktführerschaft in den Bereichen portabler Bluetooth- Lautsprecher und Partyboxen sowie bei der Stärkung der Marken in den Segmenten Home Audio und Kopfhörer zu. Hier liegt ein wesentlicher Schwerpunkt bei Gaming-Headsets und True Wireless-Ohrhörern.

Mit der Berufung des langjährigen Mitarbeiters entscheidet sich HARMAN für eine interne Besetzung der neu geschaffenen Stelle. Bereits 2006 startete Thomas Schnaudt seine Karriere bei der deutschen HARMAN-Niederlassung. In wechselnden Marketingpositionen war er maßgeblich an der Positionierung und dem Markenaufbau von JBL, Harman Kardon und AKG im deutschsprachigen Raum beteiligt. Ende 2012 wechselte Schnaudt an den Europasitz von HARMAN und war zunächst als Product Marketing Manager für die tragbaren Lautsprecher von JBL verantwortlich. In dieser Position trug er dazu bei, den Grundstein für die spätere Marktführerschaft von JBL zu legen. Ab April 2014 wechselte Schnaudt auf europäischer Ebene in die Position des Business Development Director Consumer Audio und sorgte durch Vereinbarungen mit den führenden Telekommunikationsanbietern, darunter Deutsche Telekom, O2 UK und Orange Spanien, dafür, dass HARMAN zum Marktführer für Audiozubehör aufsteigen konnte. Parallel erschloss Schnaudt neue Geschäftsfelder im Travel Retail und begleitete ab März 2017 die Übernahme von HARMAN durch Samsung. Zuletzt war Thomas Schnaudt als Director Marketing für die DACH-Region verantwortlich. Hier wirkte er seit Mitte 2019 maßgeblich an der Entwicklung und am Ausbau neuer Content Marketing-Strategien mit und sorgte für die stringente Einbettung internationaler Markenbotschafter in die lokalen Aktivitäten. Während der Corona-Pandemie entwickelte Thomas Schnaudt mit seinem Team die Kampagne „JBL Back to Stage“. Deren Ziel war es, junge Music Acts zurück auf die Bühne zu bringen und sie mit Konzertgagen, professionellem Equipment, Coachings und einer Event-Plattform zu unterstützen. Die in Deutschland kreierte Kampagne wurde anschließend für weitere Märkte adaptiert.

„Thomas Schnaudt ist seit über 15 Jahren bei HARMAN und hat sich in dieser Zeit immer wieder erfolgreich neuen Herausforderungen gestellt. Dabei hat er stets wichtige Akzente gesetzt und innovative Wege beschritten. Als langjähriger Kollege ist er innerhalb und außerhalb des Unternehmens bestens vernetzt und hoch angesehen. Aus unserer Sicht perfekte Voraussetzungen für seine neue Rolle und unser Ziel, die Marketingaktivitäten für JBL und Harman Kardon noch schlagkräftiger und über Ländermärkte hinweg umzusetzen“, kommentiert Robert Jan van Dormael , Vice President Integrated Marketing bei HARMAN EMEA die Personalie.

