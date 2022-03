Sennheiser präsentiert audiophilen Ohrhörer IE 600

Sennheiser Ohrhörer IE 600, außergewöhnlich bis ins letzte Detail

Das Gehäuse des IE 600 wird mithilfe eines patentierten 3D-Druckverfahrens aus ZR01-amorphem Metall hergestellt. Das besondere Metall mit einer glasartigen Struktur hat die dreifache Härte und Biegefestigkeit von Hochleistungsstahl. Neben absoluten High-End-Produkten wie dem IE 600 wird das ZR01-amorphe Metall ansonsten nur in der Luft- und Raumfahrtindustrie verwendet. So zum Beispiel im Bohrkopf eines Mars-Rovers der NASA, der unter extremen Bedingungen zum Einsatz kommt. Bei der Fertigung entsteht durch mehrere aufwendige Behandlungsverfahren eine seidenmatt schimmernde Oberfläche, die außerordentlich widerstandsfähig gegen Korrosion und Kratzer ist. So kann der IE 600 über viele Jahre hinweg genutzt werden, ohne dass sein unverwechselbares Design an Strahlkraft verliert.

Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch der Herstellungsprozess des IE 600, der das gesamte audiophile Sennheiser Portfolio auszeichnet. In Deutschland entwickelt, werden die Ohrhörer im hochmodernen, unternehmenseigenen Werk von Sonova Consumer Hearing in Irland gefertigt. Hier wird eine der weltweit fortschrittlichsten Produktionslinien ihrer Art betrieben, die ein einziges Ziel verfolgt: die Erwartungen von audiophilen Musikfans auf der ganzen Welt durch höchste Fertigungsstandards nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Diesen hohen Anspruch erfüllt der IE 600 unter anderem durch eine perfektionierte Konsistenz und automatische Paarung der Schallwandler, sodass der frequenzabhängige Amplitudengang der linken und rechten Hörer nahezu identisch ist.

„Bei der Entwicklung unserer audiophilen Ohrhörer ist das Feedback unserer Kund*innen essenziell für uns. Daher bietet der IE 600 eine neutrale Abstimmung in Kombination mit unserer branchenführenden Miniatur-Wandlertechnologie“, sagt Jermo Köhnke , Produktmanager für Sennheiser Audiophile. „Die zukunftsweisende Klangqualität wird durch die Verwendung von amorphem Metall auf höchstem Niveau abgerundet, was den IE 600 zu einem Referenzhörer für jeden Klangenthusiasten macht“

Ein ausgewogenes, neutrales Klangbild

Die außergewöhnliche Audioqualität des IE 600 basiert unter anderem auf dem innovativen akustischen Rückvolumen im Inneren des Ohrhörers und den präzisionsgefertigten Resonanzkammern. Dieses Zusammenspiel erzeugt eine Präsenz und klangliche Intimität, die die Musik nahbarer macht und immer wieder neue Akzente und Details offenbart. In der Schallführung zwischen Wandler und Ohrkanal befinden sich Zweikammer-Absorber (D2CA), die der Schlüssel zu der fein abgestimmten Höhenwiedergabe des Ohrhörers sind. Diese Kammern sind präzise geformt und machen selbst die feinsten Tonelemente hörbar, indem sie maskierende Frequenzen absorbieren, die das Klangerlebnis bei weniger hochwertigen Kopfhörern beeinflussen können.

Die MMCX-Anschlüsse unterstützen Kabeldurchmesser von bis zu 4,8 mm.

Dank des Sennheiser TrueResponse-Schallwandlers , einem einzelnen 7-mm-Treiber, der einen besonders großen Frequenzbereich abdeckt, profitieren die Hörer von einer nahezu verzerrungsfreien Musikwiedergabe. Im IE 600 wurden Wandler und das akustische Rückvolumen auf einen tonal neutralen, intimen und emotionalen Klang abgestimmt. Dies gewährleistet eine naturgetreue Stimmwiedergabe, die besonders den Gesang in der Musik zur Geltung bringt. Das akustische System ermöglicht zudem eine steile Bassflanke, was eine kraftvolle und dennoch höchstpräzise Tieftonwiedergabe ermöglicht.

Passgenauer Tragekomfort

Die vergoldeten MMCX-Anschlüsse des IE 600 sind für eine bessere Stabilität und Führung im Gehäuse des Kopfhörers eingelassen. Sie unterstützen einen Kabeldurchmesser von bis zu 4,8 mm und ermöglichen den Anschluss an eine Vielzahl von Audioquellen und HiFi-Komponenten – auch solchen mit symmetrischen Ausgängen. Außerdem besteht die Wahl zwischen Para-Aramid-verstärkten unsymmetrischen und symmetrischen Kabeln, die mit 3,5-mm- und 4,4-mm-Steckern im Lieferumfang enthalten sind. Ohrstöpsel wahlweise aus Silikon- oder Memory-Schaum in drei Größen sorgen für bequemen Sitz und optimale Passform, während die flexibel verstellbaren Ohrbügel den Komfort für längere Hörsessions zusätzlich verbessern.

Der Sennheiser IE 600 wird ab Frühjahr/Sommer 2022 zu einem Preis von 699 Euro (UVP) erhältlich sein.