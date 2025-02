IFA 2025 auf dem Kurs in eine innovative Zukunft

IFA 2025, die weltweit bedeutendste Messe für Consumer und Home Technologies auf Kurs hin zu einer innovativen Zukunft.

Nach der erfolgreichen IFA 2024 im 100. Jubiläumsjahr setzt die weltweit größte Messe für Consumer und Home Technologies ihren Weg in die Zukunft fort. Über 1.800 Aussteller präsentierten 2024 die neuesten technischen Innovationen. Mehr als 215.000 Besucher:innen aus 138 Ländern – darunter mehr als 133.000 Fachbesucher:innen – erlebten die Zukunft der Technik live. Das Ergebnis des Jubiläumsjahres zeigt, dass die IFA ihren Status als unverzichtbare Plattform für Innovation und Business weiter ausgebaut hat.

Ein erfolgreicher Start in die Zukunft

Im Anschluss an eine erfolgreiche IFA 2024 gab es einen regen Austausch mit Ausstellern und Besuchern, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. “Viele haben die IFA als „The place to be“ bezeichnet – speziell auch seitens Handel und Industrie als Business-Plattform – darauf bauen wir in diesem Jahr auf”, so Leif Lindner , CEO der IFA Management GmbH. Das Ergebnis ist eine äußerst erfolgreiche Re-book Kampagne – die Top 30 Aussteller und viele neue, innovative Unternehmen haben ihre Teilnahme für die IFA 2025 bereits zugesagt.

Handel ist VIP: Erfolgreiche Zusammenarbeit wird fortgesetzt

Einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg der IFA 2024 war die enge Zusammenarbeit mit dem Handel. Auch für die IFA 2025 wird dieses Konzept weiter ausgebaut. So wird unter anderem Peter Zyprian erneut als zentraler Ansprechpartner für den Handel fungieren und die Kooperationen fortführen und verstärken. Alle Partner im Handel, einschließlich der Fachhandelskooperationen, haben ihre Unterstützung für die IFA 2025 bereits zugesagt. Auch auf allen wichtigen Handelsveranstaltungen wie EK Retail, KOOP, dem ep Kongress und der HEPT wird die Präsenz der IFA weiter ausgebaut. Zudem wird es ab April Hotel- und Reiseangebote speziell für den Handel geben, um den IFA-Besuch noch komfortabler zu gestalten.

IFA-Konzept am Puls der Zeit: Innovationen in den Bereichen KI, Content Creation, Gaming, Digital Health und Mobility

Der Veranstalter ist weiter bestrebt, sich den stetig wandelnden Bedürfnissen der Branche anzupassen und wird daher auch das Messekonzept für die IFA 2025 entsprechend mit frischen Akzenten und Trends umsetzen. Besonders im Bereich der Zukunftstechnologien werden neue Highlights erwartet. So liegt es auf der Hand, dass auch in 2025 eines der Fokusthemen auf KI (Künstliche Intelligenz) liegen wird. Die Themen Content Creation, Audio, Gaming, Digital Health und Mobility werden stark ausgebaut und gezielt in Szene gesetzt. Das Sommergarten-Programm wird bis Ende März komplett konzipiert sein, Besucher:innen können gespannt sein auf spannende Unterhaltung und interaktive Formate.

Blick auf die Zukunft: Die IFA bleibt führend

„Auch im 101. Jahr geht die IFA konsequent den innovativen neuen Weg weiter gehen und es wird keinen Performance-Rückgang geben. Denn nur auf der IFA bekommt man das vollständige Abbild des globalen Elektronik- und Tech-Marktes – keine andere internationale Messe kann in diesem Umfang mithalten“, sagt Leif Lindner.

Die IFA 2025 wird erneut zum bedeutendsten Treffpunkt der globalen Elektronik- und Tech-Industrie – ein Muss für alle, die die Zukunft miterleben und gestalten wollen.

IFA 2025: 5.-9. September 2025, Messegelände Berlin