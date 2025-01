CES 2025: LG präsentiert weltweit ersten biegbaren Gaming-Monitor

LG UltraGear GX9-Serie Premium-Gaming-Monitore mit biegbarem Display.

Das Highlight der neuen LG Produktlinie Auf der CES 2025 ist der 45GX990A: Der weltweit erste biegbare OLED-Bildschirm mit 5K2K-Auflösung ist dreifacher Gewinner bei den CES 2025 Innovation Awards und erhält unter anderem die prestigeträchtige Auszeichnung „Best of Innovation“. Die Serie umfasst außerdem einen All-in-One Smart Gaming Monitor sowie weitere Modelle.



„Die UltraGear GX9-Serie setzt neue Maßstäbe für OLED-Gaming-Monitore, indem sie bahnbrechende Displaytechnologie mit intelligenten Funktionen kombiniert, die das Nutzererlebnis erweitern und verbessern“, erklärte YS Lee , Vizepräsident und Leiter der IT Business Unit der LG Media Entertainment Solution Company. Alle Modelle verfügen über gebogene Displays mit der fortschrittlichen WOLED-Technologie von LG. Die Kombination aus hoher Helligkeit, echtem Schwarz, beeindruckenden Farben und optimierter Krümmung lässt Gamer noch tiefer in ihre Lieblingsspiele eintauchen. Die GX9-Serie ist für geringe Blaulichtemissionen zertifiziert und reduziert die Augenbelastung bei langen Gaming-Sessions. Darüber hinaus minimiert die Anti-Glare & Low Reflection (AGLR)-Beschichtung von LG Bildschirmreflexionen und Blendeffekte, sodass auch in helleren Räumen alles klar zu erkennen ist.



45-Zoll-Gaming-Monitore mit ultrahoher 5K2K-Auflösung

Das Flaggschiff der Serie – der 45GX990A – und sein Schwestermodell 45GX950A sind 45-Zoll-Gaming-Monitore im 21:9-Format mit ultrahoher 5K2K-Auflösung (5.120 x 2.160) – ein Novum unter den OLED-Monitoren. Das 21:9-Seitenverhältnis bietet ein intensiveres Spielerlebnis als herkömmliche 16:9-Displays und ist gleichzeitig kompatibler mit Inhalten als 32:9-Monitore. Dank des großen Bildschirms eignen sich die Monitore nicht nur für Spiele, sondern auch für eine Vielzahl anderer Anwendungen.



Beide Modelle sind mit der zweiten Generation von LGs Dual-Mode-Technologie ausgestattet. Diese ermöglicht es, Seitenverhältnisse (21:9 oder 16:9) und Bildgrößen (39, 34 oder 27 Zoll) anzupassen. Außerdem können Nutzer per Knopfdruck einfach zwischen verschiedenen, voreingestellten Bildschirmauflösungen und Bildwiederholfrequenzen wechseln. Mit acht Konfigurationen können Nutzer ihr Gaming-Setup personalisieren und es an verschiedene Spielgenres anpassen, darunter FPS, RPG, MOBA und Rennsimulationen.



Weltweit erster biegbarer 5K2K-Gaming-Monitor mit Dual-Mode

Der LG UltraGear OLED Bendable Gaming Monitor (Modell 45GX990A) ist der weltweit erste biegbare OLED-Bildschirm mit 5K2K-Auflösung. Der 45-Zoll-Monitor kann in Sekundenschnelle nahtlos von flach auf eine Krümmung von 900R umgestellt werden und bietet so außergewöhnliche Flexibilität und mehr Kontrolle beim Spielen. Die erweiterte Dual-Mode-Funktion ermöglicht es, mühelos zwischen Auflösungs- und Bildwiederholraten zu wechseln und das Seitenverhältnis sowie die Bildgröße anzupassen. Die extrem schnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) garantiert flüssiges Gameplay und ein noch immersiveres Erlebnis.



45GX950A mit 800R-Krümmung und DisplayPort 2.1

Der 45GX950A mit gebogenem (800R) 45-Zoll-Panel im 21:9-Format und 5K2K-Auflösung liefert gestochen scharfe, lebensechte Bilder und den außergewöhnlichen Kontrast, für den LG OLED-Produkte bekannt sind. Das vierseitig nahezu randlose Design und die schlanken Rahmen verstärken das Gefühl der Immersion. 125 Pixel pro Zoll (PPI) und eine RGWB-Subpixel-Anordnung garantieren darüber hinaus eine sehr gute Lesbarkeit von Texten und bilden die Basis für das problemlose Bearbeiten von Dokumenten oder Lesen von Website-Inhalten.



Vielseitiger Smart-Gaming-Monitor für nahtloses Streaming und immersive Spiele

Der LG UltraGear 39GX90SA ist ebenfalls Teil der neuen Serie und wurde entwickelt, um außergewöhnliche Gaming- und Streaming-Erlebnisse zu bieten. Dank webOS fungiert er als Home-Entertainment-Hub und ermöglicht den Zugriff auf alle wichtigen Streaming-Dienste, ohne dass ein PC oder eine Set-Top-Box erforderlich ist. Sein 39-Zoll-OLED-Display im 21:9-Format mit 800R-Krümmung liefert brillante, nuancierte Farben und ein tiefes, dunkles Schwarz – ideal für AAA-Spiele sowie HDR-Filme und -Serien.