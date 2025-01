Multifunktionaler 3-in-1-Projektor mit Licht und Lautsprecherfunktion von LG

LG Electronics (LG) baut seine Position als führender Anbieter von Lifestyle-Projektoren weiter aus und stellt auf der CES 2025 zwei brandneue Modelle vor. Mit innovativen Konzepten setzt LG neue Maßstäbe in Sachen Raumeffizienz und Design im Bereich der Lifestyle-Projektoren.

Das mit dem CES Innovation Award ausgezeichnete Modell PF600U vereint Projektor, Bluetooth-Lautsprecher und LED-Stimmungslicht in einem Gerät und schafft so ein einzigartiges Multimedia-Erlebnis. Der CineBeam S (Modell PU615U) überzeugt als kleinster 4K Ultra-Short-Throw-Projektor (UST) von LG. Beide Modelle knüpfen an den Erfolg des beliebten CineBeam Q aus dem Jahr 2024 an und präsentieren sich mit herausragender Bildqualität, innovativem Design und Benutzerfreundlichkeit als perfekte Begleiter für das moderne Heimkino.

PF600U: Vielseitiger 3-in-1-Begleiter für jeden Raum

Der PF600U, ausgezeichnet mit dem CES Innovation Award, verbindet Projektor, Bluetooth-Lautsprecher und LED-Stimmungslicht in einem Gerät und gestaltet so die Atmosphäre eines Raumes individuell nach den Wünschen der Nutzer. Das Design ist im Stil einer Stehlampe gehalten: Dank des Standfußes fügt sich der Projektor intuitiv in jede Umgebung ein. Der PF600U bietet FHD-Auflösung (1.920 x 1.080), 300 ANSI Lumen Helligkeit und ermöglicht dank LG webOS nahtloses Streaming von beliebten Plattformen. Die integrierten Stereo-Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen satten, immersiven Klang, während die LED-Lampe mit neun Farben und fünf Helligkeitsstufen für das passende Ambiente sorgt. Dank des um 110 Grad neigbaren Projektionskopfes und automatischer Bildanpassung ist der PF600U ein flexibler Begleiter – perfekt für Filmabende oder gesellige Musiksessions.

CineBeam S: Kompakter 4K UST-Projektor für maximale Gestaltungsfreiheit

Der CineBeam S ist der kleinste 4K UST-Projektor von LG und kombiniert erstklassige Bildqualität mit einem schlanken, tragbaren Design. Trotz seiner kompakten Bauweise liefert er brillante 4K UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) und 500 ANSI Lumen Helligkeit. Mit einer Abdeckung von 154 Prozent des DCI-P3-Farbraums sorgt er für lebendige, realistische Bilder. Dank der Ultra-Short-Throw-Technologie projiziert der CineBeam S beeindruckende Bildgrößen im Bereich von 40 bis 100 Zoll bei minimalem Abstand zur Wand – das maximiert die Raumnutzung und bietet gleichzeitig ein beeindruckendes Seherlebnis.

Das Gehäuse in metallischer Optik fügt sich nahtlos in moderne Wohnräume ein. Für kraftvollen Klang sorgt das integrierte Stereo-Soundsystem mit Dolby Atmos. Mit LG webOS bietet der Projektor Zugriff auf zahlreiche Streaming-Plattformen. Intelligente Funktionen wie Auto Screen Adjustment, Wall Color Adjustment und Screen Scaling/Shifting ermöglichen eine mühelose Einrichtung und optimierte Bildausrichtung – ideal für verschiedene Raumkonfigurationen und Wandoberflächen.

„Mit der 3-in-1-Funktionalität des PF600U und dem kompakten Projektionsdesign des CineBeam S setzt LG neue Maßstäbe für Lifestyle-Projektoren, die sich flexibel an unterschiedliche Räume und Anforderungen anpassen“, so YS Lee, Vice President und Leiter der IT Business Unit der LG Media Entertainment Solution Company.

