LG macht ThinQ API für Entwickler im Smart-Home-Bereich zugänglich

LG Electronics (LG) hat die Programmierschnittstelle (API) seiner Smart-Home-Plattform LG ThinQ freigegeben, um es Entwicklern zu ermöglichen, einfacher smarte Räume mit LG-Geräten zu gestalten.

Zu diesem Zweck hat LG erst kürzlich die Website LG Smart Solution API Developer (smartsolution.developer.lge.com) ins Leben gerufen. Die dort zugängliche LG ThinQ API fungiert als digitaler Konnektor, der einen nahtlosen Austausch von Funktionen zwischen verschiedenen Softwarelösungen ermöglicht. Entwickler können nun die offene API nutzen, um Funktionen von LG KI-Geräten in ihre Programme oder Systeme zu integrieren und so ihre eigenen Services aufzuwerten. Die LG ThinQ API ist in zwei Bereiche unterteilt: die ThinQ API für private Nutzer und die ThinQ Business API für Geschäftspartner.

ThinQ API für private Nutzer

Für private Nutzer unterstützt die ThinQ-API die Steuerung und Überwachung von KI-Geräten, die in der LG ThinQ-App von verschiedenen Smart-Home-Plattformen registriert sind. Durch die Nutzung der ThinQ-API kann jeder ganz einfach ein individuelles Smart Home schaffen, das genau zu seinem Lebensstil passt. So können Nutzer der globalen Smart-Home-Plattform Home Assistant nun 26 Arten von LG KI-Geräten, darunter Kühlschränke und Waschmaschinen, nahtlos in ihre bestehende Smart-Home-Umgebung integrieren und steuern. Home Assistant ist eine Community-basierte, offene Plattform mit rund einer Million Nutzern weltweit, die zusammen an der Entwicklung verschiedener Smart-Home-Funktionen wie Geräteautomatisierung und Funktionserweiterung arbeiten.

ThinQ Business API für Unternehmen

Die ThinQ Business API unterstützt Partner im Betrieb von Büro- oder Wohngebäuden bei der Integration und Verwaltung verschiedener LG-Produkte in bestehende Apps. Dazu zählen beispielsweise Haushaltsgeräte oder auch gewerbliche Geräte wie Klimaanlagen und Displays. Im Falle eines Mietshauses könnten Bewohner so ganz einfach über die App die Nutzung von LG-Waschmaschinen und -Trocknern in Gemeinschaftsbereichen reservieren, während Administratoren mit Hilfe der Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren von LG Defekte oder Risiken im Gebäude erkennen und dank Alarmfunktionen schnell auf sie reagieren können.

Integration externer Produkte und Services

Gleichzeitig hat LG die Integration externer Produkte und Services in die LG ThinQ-Plattform durch die Übernahme des Smart-Home-Plattformunternehmens Athom beschleunigt. Athom ist für seine umfassende IoT-Gerätevernetzung bekannt und verbindet mit seiner Homey-Plattform derzeit über 50.000 Gerätetypen und IoT-Geräte. Der App-Store von Athom umfasst zudem rund 1.000 Apps, mit denen Produkte und Services globaler Marken wie Philips und Aqara gesteuert werden können.

LG plant, sowohl das umfangreiche Ökosystem von Athom als auch die IoT-Gerätevernetzung in den KI-Home-Hub LG ThinQ On zu integrieren. Dadurch soll ein AI-gestütztes Zuhause entstehen, in dem Kunden besser durch generative KI verstanden werden und optimale Raumlösungen erhalten. „Mit der offiziellen Einführung von ThinQ AI möchten wir die Zusammenarbeit mit Power-Usern in der Open-Source-Community vertiefen und die Kooperation mit B2B-Partnern ausweiten“, erklärt Kim Kun-woo, Vizepräsident der LG Home Appliance Solution Company. „Diese Initiative unterstreicht unsere Bemühungen, smarte Heimökosysteme mit LG-Geräten zu schaffen und das Kundenerlebnis auf vielfältige Weise zu verbessern.“

www.lge.de