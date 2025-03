Hama präsentiert neue Smartwatch 9000

Hama startet mit der neuen Smartwatch 9000 in den Frühling. Die Fitnessuhr erweitert das Sortiment der Monheimer um ein Modell, das beim Sport, aber auch im Alltag mit vielen Features überzeugt.

Robust und dennoch elegant ist der erste Eindruck der Smartwatch 9000. Das mit Glasfaser verstärkte Gehäuse mit 2,5D-Panda-Glas-Display unterstreicht dies, Knöpfe und Lünette, also die Umrandung des Ziffernblatts, sind aus Edelstahl. Das vollfarbige 1,43‘‘-Amoled-Display reagiert präzise per Full-Touch und gibt schnell einen Überblick auf die umfangreichen Funktionen. Und das sind mehr als viele Fitnessuhren der Preis-Kategorie unter 200 Euro bieten.

Musik auch ohne Handy

Ohne das Handy aus der Tasche zu nehmen, kann man mit der Smartwatch 9000 bequem telefonieren, per Sprachassistent lassen sich Anrufe starten und Nachrichten beantworten. Wer beim Joggen oder im Fitness-Studio lieber ganz auf sein Smartphone verzichten will, sich aber nicht vorstellen kann, ohne Musik zu trainieren, bekommt mit der neuen Hama-Uhr die perfekte Lösung. Rund 50 Lieblingssongs lassen sich direkt auf ihr speichern. Die Musik kann man dann über den integrierten Lautsprecher hören oder via Bluetooth auf Kopfhörer oder Boxen übertragen. Will man mehr Unterhaltung und ist das Smartphone griffbereit, kann die Uhr auch darauf zugreifen und beispielsweise die Playlist von Spotify abspielen.

110 Sportarten und darauf abgestimmte Auswertungen stehen zur Auswahl, auch Schwimmen, Schnorcheln oder Segeln ist dank der Schutzklasse IP68 und 5 ATM möglich. Für weltweites Routen-Tracking sorgen Dual-Band-GPS und die Unterstützung mehrerer globaler Navigationssatelliten-Systeme. Die Smartwatch 9000 hilft beim effektiven und individuellen Training, indem maximale Sauerstoffaufnahme, aerober Trainingseffekt und Herzratenvariabilität mit Body-Energy-Score und empfohlener Erholungszeit eine solide Datenbasis bilden. Herzfrequenz, Kalorien, Schritte, Stresslevel und Schlafanalyse, der Trainer am Handgelenk begleitet einen durch Sport und Ruhezeiten.

Messfunktionen im Überblick

Aerober Trainingseffekt, Barometrischer Höhenmesser, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Schrittfrequenz, Empfohlene Erholungszeit, Entfernung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Herzfrequenz-Bereiche, Herzratenvariabilität (HRV), Kalorienverbrennung, Körperenergie, Maximale Herzfrequenz, Maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), Ruheherzfrequenz, SWOLF, Schlaf, Schlaf-Score und Schlafphasen, Schrittzähler, Stress, Tempo, Trainingszeit, Umgebungsgeräusche (Lärmpegel).

Zusatzfunktionen im Überblick

Aktivitätserkennung, Always-On-Display, Atemübung, BEIDOU, BT-Call, Benachrichtigungen, Bewegungserinnerung, Bildschirmhelligkeit einstellbar, Datum, Energiesparmodus, GPS, Herzfrequenz-Alarme, Integrierter Musikspeicher, Kalender, Kamerasteuerung, Kompass, Laufkurse, Menstruationszyklus, Musiksteuerung, Nicht-Stören-Modus, Pomodoro-Timer, Smartwatch- und Telefon-Suche, 110 Sportmodi, Stoppuhr, Taschenlampe, Taschenrechner, Terminerinnerung, Timer, Trainingsprotokoll, Trinkerinnerung, Uhr, Wecker, Weltzeituhr, Wetteranzeige und -prognose, Ziffernblatt-Cloud.

