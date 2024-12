Der Winter steht vor der Tür und sorgt oft für erhöhte Heizkosten, während das Bedürfnis nach einem warmen und komfortablen Zuhause steigt. Home Pilo bietet smarte Rollladensteuerungssysteme zum einfachen Selbsteinbau an.

Dank intelligent vernetzter Gurtwickler können Hausbewohner nicht nur die Wärme im eigenen Zuhause halten, sondern auch effektiv Energie sparen. Und wenn es schnell gehen soll: Mit dem smarten Starter-Set für zwei Rollläden von Home Pilot erhalten Einsteiger eine vollständige Lösung zur einfachen Automatisierung ihrer Rollläden.

Energieeffizienz und Komfort durch intelligente Steuerung

Heruntergelassene Rollläden verwandeln das Zuhause im Winter zu einer Thermoskanne, indem sie die Heizwärme im Raum halten und die Kälte von außen abhalten. Und wenn sich die Sonne im Winter zeigt, kann sie dabei Wärme erzeugen. Um beide Faktoren möglichst effizient zu kombinieren, kommt die smarte Rollladensteuerung von Home Pilot ins Spiel. Damit können Hausbewohner ganz einfach und automatisiert ihre Heizung entlasten und rund 30 Prozent Energie einsparen. Das Prinzip ist einfach: Die smart gesteuerten Rollläden fahren hoch, wenn die Sonne scheint, um wärmende Sonnenstrahlen einzufangen, und fahren automatisch runter, um diese kostenlose Wärme in den Räumen zu speichern. Dafür sorgen Sensoren, wie der smarte Sonnen- oder Wettersensor, die auch ganzjährig zum Einsatz kommen können. Im Sommer fahren sie die Rollläden herunter und sperren die Hitze aus, damit Räume nicht zusätzlich gekühlt werden müssen – alles geschieht ganz automatisch.

Integration ins Smart Home für maximalen Komfort

Elektrische Rollläden reagieren nicht nur automatisch auf Wetterbedingungen, sondern passen sich auch flexibel den Gewohnheiten der Nutzer an und ersparen somit täglich aufwändige Handgriffe. Wann soll es morgens hell werden, um motivierter in den Tag zu starten? Um wie viel Uhr fahren Rollläden abends am besten herunter, ohne dass man jedes Fenster einzeln ablaufen muss? Die intelligente Steuerung von Gurtwicklern und Rollladenmotoren von Home Pilot ermöglicht es, diese so zu programmieren, dass Hausbewohner weniger Kurbeln müssen und mehr Komfort im gemütlich temperierten Wohlfühlambiente genießen können. Mit der umfassenden Automatisierung durch die Steuerungszentrale Gateway premium wird die Rollladensteuerung smart und einfach. Die Steuerung erfolgt dann über die Home Pilot App oder per Sprachbefehl.

Startklar in wenigen Schritten mit dem Starter-Set

Mit dem smarten Starter-Set für zwei Rollladen bietet Home Pilot eine Komplettlösung zur Automatisierung von Rollläden, die gerade in der dunklen Jahreszeit Wohlfühlmomente schenkt und Ressourcen schont. Das Umrüsten geht schnell und unkompliziert von der Hand, der Betrieb erfolgt per Euro-Steckerverbindung an das 230V-Stromnetz. An das im Paket enthaltene Gateway premium lassen sich über die elektrischen Gurtwickler hinaus alle smarten Home Pilot Produkte anmelden – ob Heizkörper-Thermostate, Schaltaktoren, Sensoren oder Zeitschaltuhren.

https://de.homepilot-smarthome.com