Revox übernimmt die Firma Horch House

Horch House hat sich in den letzten 15 Jahren zum Weltmarktführer im Bereich der analogen Master Tapes entwickelt. Die Marke Horch House unter Leitung von Volker Lange steht für kompromisslose Qualität.

Erst kürzlich hat Revox angekündigt, die B77, Ikone der Tonbandmaschinen, als neu entwickelte B77 MK III zu produzieren. Schrittweise plant Revox, im analogen Bereich neue Produkte anzubieten.

Volker Lange übernimmt innerhalb der Revox Group ab sofort die Leitung der sich im Aufbau befindlichen Analog Division und wird Mitglied des Executive Board.

„Wir freuen uns sehr, unseren analogen Bereich durch die Übernahme von Horch House weiter stärken zu können“, so Christoph Frey, CEO Revox Group. Die unzähligen bestehenden Horch House Lizenzen mit Platten Labels ermöglichen es uns, unser Sortiment an analogen Tonträgern, wie die Master Tapes kontinuierlich auszubauen. Wir haben bereits begonnen die heutigen Revox Master Tapes in unserem Werk in Villingen zu produzieren und werden schrittweise die gesamte Produktion von Horch House in unser Werk transferieren.

Ganz besonders freut es mich, mit Volker Lange einen ausgewiesenen Kenner im Bereich der analogen Musik und der analogen Produkte nun neu bei uns an Bord zu haben. Volker Lange hat mit seinem Know How bereits intensiv mitgeholfen, die vielen neuen Features der B77 MK III festzulegen. Wir werden die Strategie, nicht nur Produkte, sondern auch die hierfür nötigen Musikträger anzubieten intensiv weiter verfolgen. Viele Neuheiten sind in dem Bereich bereits in Planung.

Wir werden in den kommenden Jahren weiterhin unsere „duale Strategie“ verfolgen: einerseits unser Multiuser System weiterentwickeln und andererseits die analoge Division kontinuierlich aufbauen.“

Volker Lange ergänzt: „Nach den vielen Jahren der Aufbauarbeit, freue ich mich nun, mit dem Team von Revox die Zukunft gestalten zu können. Das enorme technische Wissen, welches bei Revox vorhanden ist, beeindruckte mich vom ersten Tag an tief. Die Jahrzehnte an Erfahrung im Bereich von Bandmaschinen und Plattenspielern sind einzigartig. Die Kombination aus dieser Erfahrung und der Offenheit für neue Ideen und Ansätze aller Revox Mitarbeiter ist für uns eine einzigartige Basis, die Analog Division von Revox weltweit über die kommenden Jahre stark auszubauen.“

