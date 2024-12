LG kooperiert mit Rap-Superstar und stellt auf CES 2025 erste gemeinsame Geräte vor

LG Electronics und der US-amerikanische Rap-Superstar will.i.am bringen zusammen die neue Audio-Marke „xboom by will.i.am“ auf den Markt. Ziel der Partnerschaft ist es, xboom als Marke mit urbanem Stil zu positionieren und Kunden ein einzigartiges Audioerlebnis zu bieten.

Mit seiner langjährigen Erfahrung aus allen Bereichen der Popkultur wird sich will.i.am, der mittlerweile auch als selbständiger Tech-Unternehmer agiert, vor allem bei der Produktentwicklung sowie beim Design und dem Brand Marketing für LG xboom kreativ engagieren.

„Die Zusammenarbeit mit einem renommierten Technologie- und Lifestyle-Innovator wie LG eröffnet die Tür zu bahnbrechenden und dynamischen Erlebnissen, die eine breitere Musik-Community ansprechen“, erklärte will.i.am. „Indem wir unsere Spitzentechnologie und kreativen Visionen mit LG xboom zusammenführen, wollen wir eine ikonische Kultur fördern, in der Menschen ihre Leidenschaft für Musik auf einer ganz neuen Ebene entdecken können.“

will.i.am sorgt für unverwechselbare Klang- und Designidentität

Alle Produkte der Reihe „xboom by will.i.am“ tragen die individuelle Handschrift von will.i.am und werden erstmals auf der CES 2025 in Las Vegas vorgestellt. Präsentiert werden dort unter anderem die Bluetooth-Lautsprecher und kabellose Earbuds der neuen Produktreihe. Charakteristisch für die verschiedenenen xboom by will.i.am“-Modelle ist die satte Basswiedergabe mit ausgewogenen und warmen Klängen. Es stehen zwei spezielle Hörmodi zur Verfügung: einer mit kraftvollem Bass für energiegeladene Klänge, ein anderer für entspannende, harmonische Töne.

Das Design von LG xboom ist funktional und zielt darauf ab, den Musikgenuss zu steigern. Die Lautsprecher verfügen über praktische Details wie leicht zu greifende Trageriemen und farbenfrohe, interaktive Lichteffekte, die im Takt der Musik leuchten. Die Earbuds sind ergonomisch gestaltet und mit bequemen Ohrstöpseln und -haken für optimalen Sitz und maximale Klangqualität ausgestattet.

Identität von LG xboom wird neu definiert

„Dieser Launch markiert die Integration unserer kabellosen Earbuds und Bluetooth-Lautsprecher in eine einheitliche Audiomarke LG xboom“, sagte Lee Jeong-seok, Leiter der Audio-Geschäftssparte der LG Media Entertainment Solution Company. „Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit will.i.am bekannt zu geben, die eine entscheidende Rolle bei der Neudefinition der Identität von LG xboom spielen wird.“

Fest integriert in alle „xboom by will.i.am“-Produkte ist das KI-gestützte Infotainment-Feature RAiDiO.FYI. Dieser von will.i.am entwickelte Service ermöglicht es Nutzern, tief in Inhalte einzutauchen, sie zu personalisieren und in Echtzeit mit ihren Lieblingsthemen auf sogenannten STAiTiONS zu interagieren. Die interaktive Medienplattform transformiert das klassische Radio und verbindet die Nutzer noch intensiver mit Musik, Talkradio und kulturellen Inhalten.

„xboom by will.i.am“-Modelle werden von LG und will.i.am gemeinsam auf der CES vom 6. bis zum 10. Januar 2025 in Las Vegas ausgestellt und in Aktion vorgeführt. Vorab gibt es zudem weitere Informationen zu „xboom by will.i.am“ auf

www.lg.com/global/xboom/xboombywilliam

www.lge.de