Sonos präsentiert seine neue Soundbar Arc Ultra mit Sound Motion

Sonos revolutioniert seine Premium-Soundbar mit einer vollkommen neuen Transducer-Technologie namens Sound Motion. Sound Motion reduziert die Größe des Transducers drastisch und verbessert gleichzeitig den Bass.

Dies eröffnet ein neues Kapitel in der Klanginnovation, in dem größerer und besserer Sound aus kleineren Produkten geliefert werden kann. Die Arc Ultra bietet bis zu doppelt so viel Bass wie ihr Vorgänger und liefert ein 9.1.4-raumschlüssiges Audioerlebnis in einem eleganten und anspruchsvollen Design.

Sonos setzt auch die rasche Verbesserung seiner neuen App fort. Mit einem Software-Update, das zeitgleich mit der Einführung von Arc Ultra und dem Sub 4 auf den Markt kommt, soll die Leistung der neuen App die Leistung der vorherigen App in wichtigen Bereichen übertreffen, einschließlich derer, die für neue Käufer:innen von entscheidender Bedeutung sind: Systemidentifikation, Einrichtung neuer Geräte und die Möglichkeit, Sonos-Geräte zu gruppieren. Für bestehende Sonos-Kund:innen werden mit dem Update 90 Prozent der fehlenden Funktionen wieder eingeführt. Weitere Ergänzungen sind in Vorbereitung, da Sonos seinen kontinuierlichen Update-Rhythmus beibehält.

Bahnbrechender Sound für das Heimkino

Ausgestattet mit der neuesten Technologie am Markt und entwickelt durch enge Branchen-Partnerschaften, bietet die Arc Ultra verstärkten Bass, ein mitreißendes räumliches Klangerlebnis mit Dolby Atmos sowie eine fortschrittliche Sprachverbesserung für noch mehr Kontrolle.

Theatersound im Wohnzimmer: Arc Ultra liefert eine gewaltige Klangbühne, die jedes Klangdetail präzise im Raum platziert, um sie mit Inhalten zu umhüllen. Das völlig neue Innenleben mit 14 von Sonos entwickelten Treibern, darunter ein Sound Motion-Tieftöner und eine Gruppe von Hochtönern mit Waveguides an beiden Enden, sorgt für ein räumliches 9.1.4-Klangerlebnis. Mit Trueplay können Nutzer den besten Klang für ihren Raum bestimmen, jetzt auch für iOS und Android.

Kein Wort oder Flüstern verpassen: Mit einer neuen Center-Kanal-Architektur maximiert Arc Ultra die Stimmklarheit, sodass Dialoge leichter zu verfolgen sind. Eine völlig neue, erweiterte Sprachverbesserungsfunktion ermöglicht es, in der Sonos-App die bevorzugte Stimmklarheit einzustellen.

Filmreiche Kollaborationen: Sonos hat mit erfahrenen Filmproduzent:innen und Kreativen wie Chris Jenkins und Onnalee Blank zusammengearbeitet, um Arc Ultra für die Wiedergabe von Dolby Atmos-Inhalten fein abzustimmen und ein studioreifes Erlebnis zu schaffen, das professionellen Soundsystemen in nichts nachsteht.

Ein Design, das dem Zuhause würdig ist: Die Arc Ultra wurde mit viel Sorgfalt entworfen und besticht durch ein markantes, geschwungenes Profil, eine matte Oberfläche und ein schlankeres Erscheinungsbild, das an der Wand elegant wirkt und auf einem Lowboard keine TV-Rahmen verdeckt. Das umlaufende Gitter erstreckt sich bis zur Rückseite der Soundbar, sodass der Klang in alle Richtungen fließen kann, um Nutzer:innen vollständig zu umgeben.

Nahtlose Einrichtung und Steuerung: Mit einer einfachen HDMI eARC-Verbindung erhält man in wenigen Minuten Sound in Kinoqualität und kann diesen mühelos mit der TV-Fernbedienung, der Sonos App, Sonos Voice Control oder Amazon Alexa steuern. Die Touch-Bedienelemente sind geschickt in einer speziellen Leiste hinter der Soundbar untergebracht, um visuelle Ablenkung zu vermeiden. Mit dem Bluetooth-Eingang bietet Arc Ultra außerdem mehr Möglichkeiten zum Streamen – egal, ob beim Hören von Podcasts oder beim Erstellen einer Wiedergabeliste, bevor die Gäste kommen.

Der Nachhaltigkeit verpflichtet: Arc Ultra wurde verantwortungsbewusst entworfen und bietet eine verbesserte Reparaturfreundlichkeit durch den Einsatz von mehr Schrauben und weniger Klebstoffen, halogenfreien PCB-Materialien, weniger Silikon und einem um bis zu 20 % geringeren Stromverbrauch im Stand-by-Modus im Vergleich zur Arc, wenn es als eigenständiger Player verwendet wird. Die Verpackung ist zu 100 % recycelbar und um 18 % kleiner im Volumen, was den Versand effizienter macht.

Die Soundbar Arc Ultra ist zum Preis von 999,00 Euro erhältlich.

www.sonos.com