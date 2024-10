Christoph Thomas zieht sich aus Hama- Geschäftsführung zurück

Christoph Thomas, Enkel des Firmengründers, gab bei der jährlichen Betriebsversammlung Ende Oktober seinen Rückzug aus der aktiven Geschäftsleitung bekannt. Ab Beginn des kommenden Jahres wird damit zum ersten Mal kein Familienmitglied mehr an der Spitze des Monheimer Unternehmens stehen.

Nach den Tätigkeits- und Geschäftsberichten von Betriebsrat und Geschäftsführung verkündete Christoph Thomas bei der turnusgemäßen Betriebsversammlung eine wichtige personelle Neuerung. Zu Beginn des kommenden Jahres wird er seine Tätigkeit als Vorsitzender der Geschäftsleitung niederlegen und in den Beirat des Unternehmens wechseln.

„Ich bin seit 1987 Teil dieses Unternehmens und seit 1993 Geschäftsführer. Ein Unternehmen, das für mich nicht nur eine Arbeitsstätte war, sondern auch ein wesentlicher Teil meines Lebens. Als Gründerenkel war es mir eine Ehre, das Vermächtnis meiner Familie zusammen mit meinem Vater, meinem Onkel Rudolph und vielen weiteren großartigen Menschen fortzuführen und es durch all die Herausforderungen und Erfolge der letzten Jahrzehnte zu leiten. Doch alles hat seine Zeit und es ist der Moment gekommen, das Zepter an die nächste Generation zu übergeben“ erläuterte Christoph Thomas seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Abschied aus der operativen Führungsebene. Auch wenn er nicht mehr aktiv an den täglichen Geschäften beteiligt sei, werde er in seiner Funktion als Stiftungsvorstand der „Adolf und Christoph Thomas“-Familienstiftung und als Vorsitzender im neu eingerichteten Hama-Beirat die weitere Entwicklung von Hama begleiten und seine Erfahrung einbringen.

Hama ist für die Zukunft aufgestellt

Schon vor einigen Jahren wurde der Umstrukturierungsprozess eingeläutet. Bereits 2015 riefen die Gründerfamilien zwei Stiftungen ins Leben, die den Fortbestand des Unternehmens Hama langfristig sichern sollten und den Erhalt der Arbeitsplätze am Standort Monheim in den Mittelpunkt rückten. Beides sei laut dem scheidenden Geschäftsführer bestens gelungen, nachhaltiges Wirtschaften und eine langfristige Strategie hätten maßgeblich dazu beigetragen. Christoph Thomas versicherte seiner Belegschaft, dass in herausfordernden Zeiten wie diesen die Jobs bei Hama sicher seien und weder Stellenabbau noch Kurzarbeit drohten.

Neue Geschäftsleitung ab 2025

Im Januar 2025 wird Geschäftsführer Christian Sokcevic den Vorsitz der Geschäftsleitung übernehmen und die bisherigen Prokuristen Roland Handschiegel und Michael List werden zu weiteren Geschäftsführern berufen. Die Prokuristen Maximilian Bartl und Thomas Kopp bleiben, ihrer persönlichen Lebensplanung folgend, bis zum Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben Mitte des nächsten Jahres Teil der Geschäftsleitung.

