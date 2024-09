Neue Homematic IP Home Control Unit kommt auf den Markt

Das Warten hat ein Ende: Am 16. September 2024 bringt eQ-3 die neue Homematic IP Home Control Unit auf den Markt.

Mit der leistungsstarken Smart-Home-Zentrale lässt sich das vernetzte Zuhause jetzt noch flexibler steuern und der Energieverbrauch ganz genau im Blick behalten. Ebenso spannend: das Design. Die Home Control Unit zieht alle Blicke auf sich und verbindet Funktionalität gekonnt mit eleganter Optik.

Der Anspruch, den eQ-3 bei seiner neuesten Produktentwicklung an sich selbst gestellt hat, ist klar: „Next Level Smart Home“. Die Homematic IP Home Control Unit ist ein Meilenstein für den deutschen Smart-Home-Spezialisten und bringt das intelligente Wohnen auf eine neue Stufe. Noch nie war die Steuerung von Homematic IP Lösungen smarter, flexibler und optisch ansprechender.

Eine für alles

Die Homematic IP Home Control Unit unterstützt das gesamte Homematic IP Portfolio mit mehr als 170 modular einsetzbaren Geräten. Vom Heizkörperthermostat bis hin zum Bewegungsmelder – alles lässt sich bequem steuern. Und das ganz flexibel online und offline über die kostenlose Homematic IP App.

Auch Partnerlösungen wie Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue Leuchtmittel, EZVIZ Überwachungskameras und viele mehr sind Teil des Systems. Mit dem mitgelieferten Plug-In für Philips Hue können Nutzer eine Philips Hue Bridge mit sämtlichen angeschlossenen Leuchtmitteln ins Homematic IP Smart Home integrieren.

Neben der bequemen Steuerung bietet die neue Home Control Unit ein praktisches Energiemonitoring fürs Smart Home. Denn nur, wer den Stromfluss im eigenen Zuhause genau auswerten kann, hat die Möglichkeit, seinen Verbrauch zu optimieren. Über eine EEBUS-Schnittstelle können Wechselrichter einer PV-Anlage, Wallboxen, Wärmepumpen und Batteriespeicher mit der smarten Zentrale verbunden werden. Zukünftig wird auch die Steuerung schaltbarer Verbrauchseinrichtungen möglich sein. Damit ist die Zentrale auf die Anforderungen des § 14a EnWG ausgelegt.

Volle Kontrolle: online und offline

Flexibilität ist bei der neuen Home Control Unit oberstes Gebot. Die Nutzer entscheiden selbst, ob sie ihr Smart-Home-System ohne Internetverbindung und damit rein lokal betreiben oder für erweiterte Komfortfunktionen wie Fernzugriff, automatische Updates und Sprachsteuerung eine Verbindung zu den sicheren Homematic IP Cloudservern herstellen. WLAN- und LAN-Verbindung, Plug-In-Funktionalität sowie zahlreiche Anschlussmöglichkeiten machen die Home Control Unit zur variabelsten Homematic IP Zentrale aller Zeiten.

Umzug leicht gemacht

Bestehenden Homematic IP Nutzern macht eQ-3 dem Umstieg auf eine Home Control Unit besonders leicht. Ein mitgeliefertes Plug-In vereinfacht den Umzug einer Homematic IP Installation von der älteren Smart-Home-Zentrale CCU3 zur Home Control Unit. Alternativ ist es mit dem Plug-In möglich, eine CCU3 als Gateway mit der Home Control Unit zu verbinden, ohne die gesamte Installation umzuziehen. So können etwa Skripte, die nur auf der CCU3 funktionieren, weiter genutzt und Geräte aus dem alten Homematic System im begrenzten Umfang gesteuert werden.

Sicherheit geht vor

Wie von Homematic IP Lösungen gewohnt, erfüllt auch die neue Home Control Unit höchste Ansprüche an Datenschutz und Sicherheit. Die Sicherheit von Homematic IP wird kontinuierlich durch unabhängige Institute wie den VDE überprüft, der das Smart-Home-System bereits zum siebten Mal in Folge in den Bereichen Protokoll-, IT- und Datensicherheit zertifiziert hat.

Die Nutzung des Systems erfolgt ohne lästige Registrierung und anonym, lediglich die IP-Adresse wird aus technischen Gründen verschlüsselt erfasst. Sämtliche Einstellungen, Messdaten und Automatisierungen werden lokal in der Home Control Unit und in den verbundenen Homematic IP Geräten gespeichert, sodass ein Internetausfall weder den sicheren Betrieb noch die lokale Steuerung per App beeinträchtigt.

Die Homematic IP Home Control Unit ist ab dem 16. September 2024 verfügbar.

www.homematic-ip.com