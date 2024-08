Samsung Music Frame Bundle mit Chance auf limitiertes Golden Ticket

Samsung präsentiert eine besondere Kooperation mit den beiden talentierten Sängerinnen Elif und Becks und richtet sich mit einer exklusiven Aktion an Musikliebhaber.

Noch bis zum 31. August 2024 erhalten Kunden, die einen Samsung Music Frame über den Samsung Online Shop erwerben, 15 % Rabatt und 50 Euro Sofortabzug auf den Kaufpreis sowie ein limitiertes Music Frame Bundle. Das Bundle enthält Merch-Artikel der Sängerinnen sowie sein limitiertes „Golden Ticket“ – ein Konzertticket, das ein unvergessliches Live-Erlebnisse verspricht.

Mit seiner stilvollen Ästhetik verbindet der Samsung Music Frame raffiniert Kunst und Klang – ein Meisterwerk für Auge und Ohr. Dank seines dreifachen Rücklautsprechers sorgt der Samsung Lautsprecher für klaren und kraftvollen 120 W Sound. Darüber hinaus transportiert er als smarter Designlautsprecher 2.0-Kanal-Sound mit kabellosem Dolby Atmos ins Wohnzimmer und besticht dabei mit seinem personalisierbaren Bilderrahmen-Look, der an den beliebten The Frame TV erinnert. Dank Q-Symphony kann sich der Music Frame mit den Lautsprechern von 2024er Samsung Smart TVs synchronisieren, um ein beeindruckendes Klangbild zu schaffen – perfekt um sich Konzertfeeling in die heimischen vier Wände zu holen. Mit seinem individuell gestaltbaren Art Panel wird der Music Frame zu einem persönlichen Kunstwerk, das sich nahtlos in die Wohnumgebung einfügt. Ob nostalgische Vinyl-Cover, Selfies mit den Lieblingsmusiker oder Fotos von Freunden – Nutzern können ihre persönlichen Bilder manuell austauschen und den flexiblen Lautsprecher aufhängen oder auf einem Tisch oder Regal platzieren. In Zusammenarbeit mit Elif und Becks hat Samsung ein besonderes Music Frame-Erlebnis für Musikliebhaber und Fans der Beiden kreiert: während der einzigartigen Aktion erhalten Nutzer 15 % Rabatt beim Kauf eines Music Frames mit den Codes „ELIF15“ oder „BECKS15“ im Samsung Online Shop. On top gibt es, je nach verwendetem Code, auch ein passendes Merch-Paket plus ein limitiertes Golden Ticket. Nutzer haben so die Chance, je nach Code, ein Konzert von Elif oder Becks live zu erleben.

Eine besondere Verbindung zur Musik

Als Teil der Kooperation hat Samsung die beiden Sängerinnen mit dem Music Frame ausgestattet. Auf ihren Social-Media-Kanälen haben Elif und Becks ihre Eindrücke und Lieblingsfunktionen des Music Frame in einer persönlichen Fragerunde geteilt. Elif, bekannt aus der beliebten TV-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, ist begeistert von den Möglichkeiten, die ihr der Music Frame bietet. Im Interview mit Samsung erzählt sie: „Wenn ich Musik höre, darf der Bass nicht fehlen und beim Samsung Music Frame knallt der Bass richtig! Meine persönliche Playlist ist wild gemischt, denn Musik ist für mich Musik und ich mache das nicht vom Genre abhängig. Aber eine Künstlerin, die mich seit Jahren besonders inspiriert, ist Sängerin Hayley Williams von Paramore.“ Besonders beim Kochen nutzt Elif den Music Frame, um in die Welt ihrer Lieblings-Playlists einzutauchen und sich hierdurch inspirieren zu lassen. Weitere spannenden Ausschnitte aus dem Interview mit Elif gibt es auf ihrem Instagram und TikTok Account und auf der Samsung Explore Seite.

Auch Newcomerin Becks ist von dem Samsung Music Frame begeistert und sieht darin eine besondere Möglichkeit, ihre Musik zu erleben: „Bei meiner persönlichen Playlist gehe ich eigentlich immer nach Gefühl, weil Musik ist für mich nicht immer Worte, Text und Melodien, sondern meistens ein Gefühl und wenn das Gefühl nicht stimmt und der Song nichts mit mir macht, dann hat er ja auch nichts in meiner Playlist zu suchen.“ Für Becks ist der Music Frame aus ihrem Tonstudio und zuhause nicht mehr wegzudenken. Er eröffnet ihr eine kreative Bühne, um mit ihren Fans nah zu sein: „Wenn der Samsung Music Frame bei euch im Zimmer hängt und vielleicht ist da sogar ein Bild von uns beiden drin, weil wir uns schon mal gesehen haben, dann habt ihr vielleicht das Gefühl, dass ich bei euch im Zimmer performe.“ Mehr Einblicke darüber, wie Becks den Music Frame einsetzt, gibt es auf Instagram und TikTok.

Das exklusive Music Frame Bundle – nur für kurze Zeit

Fans von Elif und Becks sollten die einmalige Gelegenheit nutzen, den Samsung Music Frame im Aktionszeitraum bis zum 31. August zu erwerben und sich mit dem Code „ELIF15“ oder „BECKS15“ 15 % Rabatt auf den Kaufpreis, 50 Euro Sofortabzug im Warenkorb sowie das exklusive Bundle zu sichern. Neben einzigartigem Merch der jeweiligen Künstlerin können Musikliebhaber das perfekte Zusammenspiel von Design und Klangqualität des Music Frames Lautsprechers in ihrem Zuhause erleben.

www.samsung.de