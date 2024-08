Portabler Laser-Projektor We. BEAM von Loewe

Mit We. BEAM stellt Loewe einen smarten, portablen Laser-Projektor in kompakter Größe vor und erweitert damit sein Portfolio in der We. Produktserie um ein weiteres Highlight.

Er projiziert Bilder mit Diagonalen zwischen 40 und 120 Zoll in Full HD-Auflösung mit automatischer Bildanpassung. Dank seines integrierten smarten Streaming-Systems bietet der Projektor eine große und vielseitige Programmauswahl und ist so ein idealer Begleiter für unterwegs.

Der portable und smarte Laser-Projektor We. BEAM von Loewe macht nahezu jeden Raum zum Heimkino, egal, ob zuhause oder unterwegs. Er kann Filme oder TV-Streams mit einer Diagonale bis zu 120 Zoll (300 cm) in Full HD-Auflösung im HDR-Standard projizieren. Nach dem Aufstellen und der Erstinstallation justiert sich der Projektor automatisch ja nach Richtung und Winkel des gewählten Aufstellortes. Die Einstellung der Bildgröße erfolgt durch Veränderung des Abstands zwischen We. BEAM und der Projektionsfläche.

Hohe Werte für Kontrast und Tiefenschärfe sowie eine ausgewogene Helligkeit garantieren eine sehr gute Bildqualität und bestes Sehvergnügen. Dafür steht die neueste ALPD-Lasertechnologie (Advanced Laser Phosphor Display), die zudem eine lange Lebensdauer garantiert.

Mit dem integrierten smarten Streaming-System bietet der We. BEAM eine vielfältige Auswahl an Streaming- und VoD-Angeboten, darunter Netflix, Amazon prime video sowie You Tube und vieles mehr über das App-Portal von NetRange. Das schnelle und komfortable Linux-Betriebssystem ermöglicht gemeinsam mit der übersichtlichen Bluetooth-Fernbedienung die einfache und problemlos Auswahl der Angebote und Funktionen.

Dolby Audio und integrierte „invisible stereo-speaker“ liefern mit 10 Watt Gesamt-Musikleistung den Ton zum Bild. Für die Kombination mit einer Soundbar, zum Beispiel der Loewe klang bar 3mr, stehen ein Audio-Ausgang sowie ein HDMI-Anschluss mit ARC zur Verfügung. Die Anbindung via Bluetooth mit dem neuen Outdoor-Speaker We. HEAR pro oder den Bluetooth-Speakern We. HEAR 1 und We. HEAR 2 sorgen für flexiblen Extra-Sound. Darüber hinaus unterstützt der We. BEAM auch Miracast. Die Energieversorgung erfolgt über eine USB-C-Buchse flexibel über Powerbanks oder das mitgelieferte weltweit einsatzfähige Steckernetzteil.

Der We. BEAM zeigt sich im kompakten Design mit einer teilweisen Akustik-Stoffbespannung im Farbton storm grey. Dank seiner kompakten Abmessungen von 17,5 x 17,5 x 4,8 cm (Breite x Tiefe x Höhe) und dem geringen Gewicht von nur 830 Gramm lässt sich der smarte Laser-Projektor nahezu überall platzieren und mitnehmen.

Darüber hinaus verfügt der We. BEAM über eine integrierte Stativhalterung, welche die Montage auf einem Mini-, Midi- oder Maxi-Stativ für Foto- oder Video-Kameras, Selfie-Sticks oder ähnlichem Zubehör ermöglicht.

Einmal eingerichtet, kann die Projektion entweder klassisch von vorne oder von hinten auf eine Leinwand erfolgen. Darüber hinaus sind auch Projektionen kopfüber von einer Decke oder sogar kombiniert von hinten kopfüber möglich – alle Ausrichtungen sind im Menü einfach einstellbar.

Preise und Verfügbarkeit

Der smarte Laser-Projektor We. BEAM ist zum Preis von 749,00 Euro verfügbar.

www.loewe.tv