LG erweitert Verfügbarkeit seines FAST Channels LG 1

LG Electronics (LG) reagiert auf den Erfolg seines neuen, exklusiven FAST Channels LG 1.

Nach dem erfolgreichen Launch in Deutschland und UK wird das kostenlose Angebot im Verlauf des Jahres auch in Frankreich, Spanien und Italien für LG-Kunden abrufbar sein. Der Kanal hat seit seinem Start einen Spitzenplatz auf LG Channels erreicht und kann hohe Nutzungszeiten verzeichnen.

LG 1 beinhaltet eine Vielzahl von Inhalten, darunter exklusive Erstaufführungen von Paul T. Goldman und Wong & Winchester sowie beliebte Shows wie Nashville, Boss, Graves, The Royals, Houdini, The Girlfriend Experience, Sliders, Quantum Leap, Twelve Monkeys, New York Undercover, Mutant X, Relic Hunter, Andromeda und Anna Pihl.1 Aufgrund des großen Erfolgs des Kanals bietet LG darüber hinaus jetzt einen zeitversetzten Channel von LG 1 an, der in UK und Deutschland verfügbar sein wird und es den Zuschauern ermöglicht, die Inhalte eine Stunde nach der ursprünglichen Ausstrahlung zu sehen. Zudem wird eine spezielle Registerkarte für Kinder und Familien eingeführt, auf der es speziell auf Kinder zugeschnittene Kanäle zu entdecken gibt – darunter Beano TV, Narrative und Wildbrain.1

www.lge.de