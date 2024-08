Samsung TV Plus zeigt die erste Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“

Samsung bietet die perfekte Gelegenheit, vor dem Start der zweiten Staffel am 29. August 2024 noch einmal in die faszinierende Welt von Mittelerde einzutauchen.

Bis zum 28. August 2024 können Nutzer eines 2024er Samsung TVs oder Galaxy-Geräts1 die erste Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ kostenlos und ohne Abo auf Samsung TV Plus erleben. Genau der richtige Moment, in die Fantasy-Serie einzutauchen, bevor das Abenteuer weitergeht. Prime Video verzichtet damit auf das Abonnement und stellt die komplette erste Staffel bereit – direkt bei Samsung TV Plus. Die beliebte Serie wird so auf nahezu 300 Millionen Bildschirmen weltweit zugänglich gemacht.

Samsung TV Plus ist auf dem gesamten 2024er TV-Portfolio verfügbar, einschließlich der neuesten Modellreihen wie Samsung Neo QLED 8K, Neo QLED 4K und Samsung OLED. Beeindruckend ist die Bildqualität dieser TVs: Der Samsung Neo QLED 8K QN900D TV2 bietet eine atemberaubende Detailtiefe und Klarheit. Nutzer können Tolkiens magische Welt in nahezu 8K-Auflösung dank 8K AI Upscaling Pro genießen. Auch der OLED S95D3 TV von Samsung sorgt für tiefe Schwarztöne und brillante Farbtiefe. Mit der „OLED Glare Free“ Technologie wird jede Szene – auch die düstersten Momente – in klaren Details wiedergegeben.

Bühne frei für den Serienmarathon

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ hat Zuschauer weltweit mit seiner epischen Erzählweise und atemberaubenden visuellen Darstellung begeistert. Die Serie spielt im legendären Zeitalter von Mittelerde und erzählt die Geschichte der Entstehung der Ringe der Macht, des Aufstiegs des dunklen Herrschers Sauron und der epischen Abenteuer von Elben, Zwergen und Menschen. Jetzt bietet Samsung TV Plus all seinen Nutzer*innen die Möglichkeit, die erste Staffel dieses Epos kostenlos zu erleben. „Es freut uns, unsere Zusammenarbeit mit Prime Video vertiefen zu können und unseren Nutzer*innen die Chance zu bieten, ‚Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht‘ erneut in vollen Zügen zu erleben“, so Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics, Samsung Electronics GmbH. „Gleichzeitig freuen wir uns unseren Nutzern weiterhin ein riesiges Angebot an Live-Kanälen und On-Demand-Inhalten zur Verfügung zu stellen.“

Und auch Sandhya Iyer von Amazon Prime Video ist begeistert: „Dieses Angebot markiert einen Meilenstein für beide Unternehmen. Gemeinsam bringen wir dieses ikonische Franchise einem neuen Publikum ohne zusätzliche Kosten weltweit näher.“

Die erste Staffel ist vom 15. bis 28. August 2024 kostenlos auf Samsung TV Plus verfügbar. In Deutschland ist die Serie auf dem Entertainment Mix-Kanal 4001 und auf Abruf zu sehen. Am 29. August geht’s weiter mit der mitreißenden zweiten Staffel, die exklusiv auf Prime Video zu streamen sein wird.

www.samsung.de