Samsung und Krafton bringen neues Videospiel auf Galaxy Smartphones

Samsung hat die Zusammenarbeit mit Krafton bekanntgegeben. Gemeinsam wird am ultimativen Gaming-Erlebnis für „Dark and Darker Mobile“ auf den aktuellen Samsung Galaxy Smartphones gearbeitet.

Für das neue Spiel „Dark and Darker Mobile“ kooperiert Samsung mit dem Publisher Krafton für die Optimierung des Spielerlebnisses auf den brandneuen Samsung Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6. Die Smartphones wurden erst kürzlich auf dem Samsung Galaxy Unpacked Event in Paris offiziell vorgestellt. Der flexible Formfaktor schränkt die Spieler*innen nicht ein, ganz im Gegenteil: Egal, ob das Foldable geöffnet oder geschlossen wird – Gamer können ununterbrochen weiterspielen dank App Continuity.

Die Kooperation kombiniert die Expertise von Samsung in der Vulkan-3D-Grafiktechnologie mit der von Krafton in der neuesten Unreal-Engine-Technologie, durch die hochgradig realistische Grafiken entstehen sollen. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen neueste Technologien wie Ray Tracing eingesetzt, um beeindruckende Grafik auf den neuen Samsung Galaxy Smartphones zu ermöglichen. „Dark and Darker Mobile“ unterstützt zudem Dolby Atmos-Soundeffekte auf den neuen Samsung Galaxy Smartphones für ein brillantes Sounderlebnis beim Spielen.

„Unser Entwicklerteam hat ‚Dark and Darker Mobile‘ für die aktuellsten Samsung Galaxy Smartphones, wie das Galaxy Z Fold6, optimiert. So haben Nutzer das Gefühl des Spielens an der Konsole wortwörtlich in den eigenen Händen. Wir freuen uns darauf, die enge Partnerschaft mit Samsung fortzuführen.“, so Joonseok Ahn, Executive Producer bei Bluehole Studio.

