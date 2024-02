LG bietet drei Monate Apple TV+ kostenlos für LG Smart TVs

LG Electronics (LG) bietet LG Smart TV-Nutzern in 93 Ländern einen dreimonatigen kostenlosen Zugang zu Apple TV+ an.

Die Testversion ist auf den Apple TV-App kompatiblen 4K- und 8K-Smart TVs von LG (Modelle ab 2018) sowie den Lifestyle-Screen-Modellen StanbyME und StanbyME Go verfügbar. Das zeitlich begrenzte Angebot gilt vom 6. Februar bis zum 30. April 2024.

Apple TV+ bietet fesselnde Drama- und Comedy-Serien, packende Spielfilme, Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung. Zu den Highlights zählen weltweit erfolgreiche Formate wie Monarch: Legacy of Monsters, Masters of the Air, Silo, Hijack, The Morning Show, Foundation, Slow Horses und der mehrfach mit dem Emmy Award ausgezeichnete Ted Lasso. Außerdem sind eine Reihe von Apple Originalfilmen, darunter der 10-fach Oscar-nominierte Westernspielfilm Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese und das Drama Coda, das bei den Oscars 2022 als bester Film ausgezeichnet wurde, abrufbar.

Nutzer von LG Smart TVs können Apple TV+ in 4K mit Dolby Vision und Dolby Atmos genießen und dank der benutzerfreundlichen webOS-Plattform mühelos auf eine breite Palette attraktiver Inhalte und Dienste zugreifen.

www.lge.de