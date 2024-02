Samsung enthüllt sein 2024er TV- und Audio-Portfolio

Samsung enthüllt sein smartes 2024er TV- und Sound-Portfolio für den deutschen Markt. So sorgt der clevere Einsatz von AI für fesselndes Home Entertainment in Bild und Sound. Individuelle Anpassungsmöglichkeiten und nahtlose Geräte-Vernetzung komplettieren das Home Entertainment-Erlebnis.

Samsung enthüllt sein smartes 2024er TV- und Sound-Portfolio für den deutschen Markt. So sorgt der clevere Einsatz von AI für fesselndes Home Entertainment in Bild und Sound. Individuelle Anpassungsmöglichkeiten und nahtlose Geräte-Vernetzung komplettieren das Home Entertainment-Erlebnis.

„Hinter ‚AI for All‘ steckt mehr als nur eine Vision. Schon heute bieten wir durchdachte, intelligente Geräte und Features, die die Entertainment-Erlebnisse für unsere Nutzer*innen ganzheitlich verbessern und vereinfachen können. Mit unserem 2024er TV- und Sound-Portfolio beweisen wir genau das – mit TVs, die ältere Inhalte einfach hochskalieren und die spannendsten Momente der großen Sport-Events 2024 dank AI flüssig wiedergeben. Mit Audio-Geräten, die sich nahtlos mit dem TV-Sound synchronisieren, Actionfilme in lauten wie leisen Szenen dynamisch begleiten, und ebenso die Lieblingsplaylist am Freitagabend in hochwertiger Klangqualität wiedergeben können“, so Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics, Samsung Electronics GmbH.

Mit den 2024er Neuheiten im Premium TV-Bereich setzt Samsung auf AI-Features im großen Stil. Der heimliche Star dieser neuen Ära für Samsung ist der AI-Prozessor NQ8 AI Gen3. Der bisher leistungsstärkste TV-Prozessor von Samsung ist in der Neo QLED 8K-Reihe verbaut und findet sich somit auch im 8K-Flaggschiff QN900D. Die Anzahl der neuronalen Netze hat sich von 64 auf 512 verachtfacht, sodass Inhalte auf dem Bildschirm exakt und scharf dargestellt werden können. 8K AI Upscaling Pro skaliert Inhalte mit niedriger Auflösung bis hin zu ultrahoher Auflösung hoch und haucht dadurch auch älteren Inhalten neues Leben ein. Und dank AI Motion Enhancer Pro bleiben Sport-Fans am Ball: Das smarte Feature erkennt automatisch Sportarten und nutzt Deep Learning, um Ballverzerrungen zu vermeiden. Das Sounderlebnis des QN900D steht den hochwertigen Bildern in nichts nach. Die AI-Funktion Active Voice Amplifier Pro verbessert die Qualität von Dialogen und Stimmen, indem es sie von der übrigen Geräuschkulisse trennt und verstärkt, sodass Nutzer Gesprächen besser folgen können.

Im Premium 4K Neo QLED Bereich der 9er-Serie bietet Samsung mit dem 2024er QN90D ein Multitalent für das Heimkino. Dank scharfer Kontraste, hoher Helligkeitswerte und prächtiger Farben liefert der Samsung QN90D sensationelle Bildqualität – ganz egal ob beim abgedunkelten Heimkino-Abend mit Freunden oder tagsüber beim Serien-Marathon.

Erweiterte Größen und reduzierte Reflexionen beim OLED-Portfolio

Für das 2024er OLED Line-up steht für Samsung das beeindruckende Seherlebnis auch bei Tageslicht im Vordergrund: Die „OLED Glare Free“-Technologie wurde speziell für die 2024 OLED-Bildschirme entwickelt. In Form einer Hartbeschichtung mit besonderer Oberflächenstruktur sorgt sie für hohe Farbgenauigkeit und reduziert Reflexionen bei gleichbleibender Bildschärfe. Und damit immersiver Nachmittags-Unterhaltung nichts mehr im Wege steht, hat Samsung auch an den Helligkeitswerten gedreht: Das neue Display des S95D ist stattliche 20 % heller als das der Vorgängermodelle. Die tiefen Schwarztöne und AI-gestützte Farbgenauigkeit, die Pantone-validiert ist, bleiben dabei erhalten und runden das lebendige Seherlebnis ab. Ab April 2024 bietet Samsung OLED-Fans zudem mehr Auswahlmöglichkeiten und Größen. So werden die beiden Produktlinien S90D und S85D in Größen von 48 Zoll bis 83 Zoll3 angeboten und auch der Flaggschiff TV S95D erscheint in Größen bis 77 Zoll4.

Sound meets Style: Der Music Frame als neuer Star im Lifestyle-Portfolio

Mit über 2.500 Kunstwerken aus weltbekannten Museen und Galerien im Art Store bietet The Frame 2024 Nutzern noch mehr Möglichkeiten, ihren persönlichen Kunstgeschmack im Wohnzimmer zu präsentieren. Mit der neuen Kunst-Streaming-Funktion bekommen Nutzer zudem jeden Monat kostenlos kuratierte Kunstwerke zur Verfügung gestellt. Auch in Sachen Energieeffizienz kann sich der 2024er The Frame sehen lassen: Die Bildwiederholfrequenz im Kunstmodus kann variabel angepasst werden, sodass Energieeinsparungen um bis zu 10 % möglich sind5.

Neuer Star und optisches Highlight im Lifestyle-Portfolio ist der Samsung Music Frame, der Sound und Style gekonnt vereint. Wie sein TV-Pendant fügt er sich im Look eines modernen Bilderrahmens nahtlos in die Wohnumgebung ein und lässt sich optisch je nach Kunstgeschmack individualisieren. Nutzer*innen können den Music Frame als Teil einer Bildergalerie an die Wand hängen oder als Hingucker im Wohnzimmer aufstellen. Der Music Frame liefert hochwertige Sounds als eigenständiger kabelloser Lautsprecher oder kann via Q-Symphony mit einem Samsung TV und einer Soundbar verbunden werden – für Surround-Sound und noch kraftvollere Bässe.

Premium Sounds runden kinoreifes Entertainment-Erlebnis ab

Um das Heimkino-Gefühl auf eine hohe Stufe zu heben, bietet Samsung auch im 2024er Audio Line-up smarte Neuerungen. Mit einem kraftvollen 11.1.4-Kanal Surround-Sound und Q-Symphony für synchronisierte Klänge aus Soundbar und TV, zeigt sich die Q995D von ihrer besten Seite. Daneben kann sich auch die Schwester aus der Premium 9er-Serie Q935D sehen lassen, die eindrucksvolles Kinofeeling direkt ins Wohnzimmer transportiert. Verantwortlich dafür ist unter anderem das smarte Feature SpaceFit Sound Pro, das Klänge je nach räumlichen Begebenheiten anpasst. Auch Fans von elegantem Design kommen auf ihre Kosten, denn die Ultra Slim Soundbars S810D und S811D trumpfen mit schlanker Eleganz ohne Abstriche in Sachen Sounderlebnis. Der integrierte Sprachassistent und Airplay 2 ermöglichen zudem eine intelligente und komfortable Bedienung.

Die Samsung TVs und Soundbars des 2024er Portfolios sind ab April erhältlich.

www.samsung.de