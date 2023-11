LG TONE Free T90S Wireless-Kopfhörer

Ultimatives Sounderlebnis, egal an welchem Ort: Das garantieren die neuen True Wireless In-Ear Kopfhörer TONE Free T90S von LG. Das Nachfolgemodell der erfolgreichen LG TONE Free DT90Q hebt das Klangniveau noch einmal auf ein neues Level.

Dafür sorgt bei den für Dolby Atmos optimierten Earbuds neben dem Meridian-Sound auch das verbesserte Dolby Head Tracking für alle Quellen und Inhalte sowie das verfeinerte Adaptive ANC.

Beim Dolby Head Tracking wird die Position des Kopfes mithilfe von in den Earbuds integrierten Gyroskopen ermittelt. Der Dolby Algorithmus kalibriert den Klang neu, sobald der Nutzer seinen Kopf bewegt. So kommt der Sound immer von der gleichen Position. Das Ergebnis ist ein noch intensiverer, räumlicherer Klang, was vor allem bei der Filmwiedergabe auf dem Laptop oder dem Tablet eindrucksvoll zur Geltung kommt. Der Dolby Atmos Optimizer sorgt für einen verzerrungsfreien Klang, dessen Intensität kann der Nutzer auf drei Stufen selbst festlegen.

Wie bereits das Vorgängermodell LG TONE Free DT90Q verfügen die neuen LG Earbuds über Headphone Spatial Processing (HSP). Die vom britischen High-End-Lautsprecherhersteller Meridian entwickelte Technologie garantiert einen natürlichen Sound, der genau so klingt, als würden zwei Lautsprecher vor einem stehen.

Eine weitere Besonderheit ist „Plug & Wireless“ – ebenfalls vom Vorgänger-Modell übernommen, aber funktionell erweitert. Durch diese Funktion kann das Lade-Etui als Bluetooth-Transmitter für Geräte verwendet werden, die über keine eigene Bluetooth-Verbindung verfügen oder beispielsweise ein vorhandenes Bluetooth-Modul aus Sicherheitsgründen nicht nutzen dürfen. Im Lieferumfang der LG TONE Free T90S befinden sich zwei Kabel für den USB-C-Anschluss des Ladegehäuses, mit denen selbiges entweder per AUX- (3,5mm Klinke) oder USB-Kabel mit einer Vielzahl von Audioquellen wie Radio, Discman, Media-Player, Flugzeug-Entertainment-System, Laufband im Fitness-Center oder Hotel-TV, aber auch mit einem modernen, abgesicherten Business-Notebook verbunden werden kann. So kann fast jedes Endgerät kabellos genutzt werden.

Verbessertes Adaptive ANC blendet Hintergrundgeräusche aus

Für ein einwandfreies Hörerlebnis in jeder Situation wurde die Funktion Adaptive ANC (Active Noise Cancellation) von LG weiterentwickelt und verfügt nun über zwei Filter für verschiedene Frequenzbereiche. Sie passt sich dynamisch an die aktuelle Umgebung an und blendet Hintergrundgeräusche effektiv aus. Die Earbuds erkennen sogar, wie sie im Ohr getragen werden, und passen die ANC-Performance entsprechend an.

Mittels der nun jeweils vier verbauten Mikrofone pro Earbud – inneres und äußeres sowie Sprach- und Knochensensormikrofon – und eines nochmals weiterentwickelten Software-Algorithmus können Sprache und Geräusche noch besser voneinander getrennt werden und gewährleisten so neben einer hervorragenden aktiven Unterdrückung unerwünschter Umgebungsgeräusche auch eine unvergleichliche Gesprächsqualität beim Telefonieren.

Graphen reduziert Vibration und garantiert intensiven Klang

Elementar für den intensiven, authentischen Klang der LG TONE Free T90S ist das Material Graphen, das bei den Treibern der Earbuds zum Einsatz kommt. Es besteht aus einer einzelnen Schicht Kohlenstoffatome und ist in seinen Eigenschaften äußerst anpassbar. Das Entscheidende: Das innovative Material reduziert unerwünschte Vibrationen und ermöglicht so knackigen, dynamischen Bass; Mitten und Höhen werden intensiver wahrgenommen. Außerdem ist Graphen sehr leicht und hilft dabei, die LG TONE Free T90S mit einem Gewicht von je 5,5 Gramm zum perfekten Begleiter für unterwegs zu machen.

Beim entspannten Bahnfahren oder auch beim intensiven Lauf durch den Park spielt natürlich die Passform eine wichtige Rolle. In Zusammenarbeit mit dem Ergonomie-Labor der POSTECH (Pohang University of Science and Technology, Südkorea) wurden die Ohren von über 300 Probanden per 3D-Scan vermessen und die Messdaten in detaillierte 3D-Modelle überführt. In diese Modelle wurden die T90S virtuell eingefügt, um die Druckverteilung für eine Vielzahl verschiedener Ohrformen zu optimieren. Das Ziel: Höchster Komfort bei maximal sicherem Sitz im Ohr. Zusätzlich reduzieren Ohrstücke aus hypoallergenem Silikon medizinischer Qualität mögliche Hautreizungen und erhöhen den Tragekomfort, während sie gleichzeitig für eine hervorragende passive Schallabdichtung sorgen.

www.lge.de