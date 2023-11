ARCAM Radia-Serie von Harman in neuem Outfit

Mit einem neuen Look and Feel lädt die britische Audiomarke ARCAM HiFi-Fans ein, sich komplett auf ihre Musik zu fokussieren.

Die HARMAN Luxury Audio Group stellt einen neuen Look für ARCAM vor. Das innovative, zukunftsgerichtete Design und die Ausstattung der ersten neuen Produkte auf dieser Basis stützen sich auf drei Kernpunkte der Marke: Erstaunlicher Klang, britisches Erbe und erschwinglicher Luxus sind die Säulen, auf denen die brandneue ARCAM Radia-Serie beruht.

Gegründet 1976 in Cambridge (Großbritannien) steht die britsiche Audiomarke ARCAM auch weiterhin für Produkte, die für High-End-Audio-Aficionados und Musikschaffende mit einem hohen Qualitätsanspruch entwickelt werden. Die Ästhetik des neuen Industriedesigns wurde jedoch aufgefrischt, um ein erweitertes und jüngeres Kundensegment anzusprechen, das keine Kompromisse hinsichtlich Design und Funktionalität macht und dabei erschwingliche Produkte bevorzugt.

Die neue Produktfamilie, die zunächst aus den Vollverstärker ARCAM A5, A15 und A25 sowie der CD-Player ARCAM CD5 und der High-Resolution-Streamer ARCAM ST5 besteht, setzt mit ihrer einzigartigen Kombination aus kühner Ästhetik und modernster Audiotechnologie neue Maßstäbe für Design und Klangqualität. Die Radia-Serie ist die erste ARCAM-Produktfamilie, die im Rahmen des neuen Industriedesigns und des Marketing-Refreshs der Marke entworfen wurde. Beides steht für einen neuen Look, der auch zukünftige Produkte der Marke definieren soll.

„Zum Entwicklungsstart der Radia-Serie gab es eine Reihe technischer Innovationen, die wir in die Produkte einbringen wollten. Letztendlich haben wir uns für einen Ansatz entschieden, den wir für einen der bestklingenden Verstärker halten, die wir je entwickelt haben“, erklärt Jim Garrett, Senior Director, Product Strategy and Planning, HARMAN Luxury Audio. „Neben einem eleganten neuen Design, welches das Image von ARCAM für die kommenden Jahre prägen wird, haben wir bei der Radia-Familie unseren Fokus auf die pure Leistung erneuert und neue Audiotechnologien eingeführt. Für die moderne Audio-Enthusiasten, vor allem für die jüngeren, die ein luxuriöses Audiosystem zu einem vernünftigen Preis suchen, übertreffen die daraus resultierenden Lösungen unsere bisherigen Angebote sowie viele andere auch alle Produkte, die es bisher gab.“

Die Produkte der Radia-Familie zeichnen sich durch ein subtiles, symmetrisches Design aus. Perfekte Gehäuse aus Aluminium, ergänzt mit nahtlosen Frontblenden, neu gestalteten Knöpfen und sanften Lichteffekten strahlen eine Aura von Kraft und Finesse aus. Die Produkte weisen eine glatte, mattschwarze Oberfläche auf, die von den neuen charakteristischen gelbfarbenen Radia-Highlights durchzogen ist. Auf der Oberseite sind die Lüftungsöffnungen in einem Muster aus dynamischen Linien versteckt, was eine makellose Ästhetik gewährleistet. Auf der Rückseite befindet sich eine Anschlussabdeckung, die an die kunstvollen Heckdiffusoren von Sportwagen erinnert und unansehnliche Anschlussgehäuse wirkungsvoll verbirgt. Und um eine optimale Benutzerinteraktion zu gewährleisten, sind die neu gestalteten Knöpfe elegant geschwungen, in satiniertem Schwarz gehalten und strukturiert, um Fingerabdrücke zu verbergen.

Die neue ARCAM Radia-Familie ist ab sofort bei authorisierten Fahchändlern erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für die Vollverstärker liegen bei 849,00 EUR für den ARCAM A5 sowie bei 1.249,00 EUR für den A15 und 1.799,00 EUR für den A25. Der CD-Player ARCAM CD5 und der Streamer ARCAM ST5 werden zu Preisempfehlungen von 799,00EUR und 949,99 EUR angeboten.

www.arcam.co.uk