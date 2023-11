Hama bringt Maus und Tastatur fürs ergonomische Büro

Zivilisationskrankheiten wie Sehnenscheidenentzündung oder Karpaltunnelsyndrom stehen leider bei vielen Menschen auf der Tagesordnung. Gut, wenn zumindest ein paar Dinge im Alltag dem entgegenwirken können.

Am Schreibtisch sind beispielsweise die Vertikalmaus „EMW-700″ und die Tastatur „EKC-400″ von Hama eine ergonomische Hilfe.

Kabellose Vertikalmaus „EMW-700″

Die ergonomische Vertikalmaus „EMW-700″ von Hama ist ein wahrer Alleskönner. Sie schützt nicht nur Hand, Arm und Gelenke vor Überanstrengung, sondern bietet auch einige technische Raffinessen. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku muss bei täglicher Nutzung nach etwa 85 Tagen aufgeladen werden, was einfach via beiliegendem USB-C-Ladekabel erledigt wird. Bei den Empfindlichkeiten lässt die Maus per Umschaltknopf die Wahl zwischen 1000, 1600 und 2400 dpi und unterstützt damit ein breites Arbeitsspektrum mit genauem und fließendem Mauszeiger. Ohne lästiges Umstecken können drei Endgeräte verbunden werden, wofür ein 2,4-GHz-Funkkanal und zwei Kanäle mit Bluetooth 4.2 zur Wahl stehen. Ein LED-Lämpchen direkt an der Vertikalmaus verrät, welcher Modus gerade eingestellt ist. Witziges Zusatzfeature ist der beleuchtete Seitenstreifen, der zuschaltbare RGB-Farbwechsel verspricht Gamer-Feeling. Im Handel ist die ergonomische Vertikalmaus „EMW-700″ in Anthrazit für rund 60 Euro erhältlich.

Die Maus schützt Hand, Arm und Gelenke vor Überanstrengung

Geschwungene Tastatur „EKC-400″

Langes Arbeiten am Schreibtisch ist dank der ergonomischen Tastatur „EKC-400″ von Hama künftig nicht mehr mit Überlastung gepaart. Die Tastatur fördert mit ihrer speziell geschwungenen Form eine natürliche Sitzhaltung, die abnehmbare Handballenauflage schont Hände und Handgelenke. Sie ist magnetisch befestigt, lässt sich blitzschnell abnehmen, verrutscht aber im angedockten Zustand nicht.

Die Neigungseinstellung der Tastatur ermöglicht eine bequeme Positionierung und auch aus technischer Sicht wartet sie mit allem auf, was eine gute Tastatur mit sich bringen muss: Multimediafunktionen werden über Fn-Tasten gesteuert, laserbeschriftete Tasten garantieren eine hohe Abriebbeständigkeit und das Vollformat-Tastenfeld stellt den klassischen Tastaturstandard dar. Im Handel ist die ergonomische Tastatur „EKC-400″ für etwa 45 Euro erhältlich.

