Ringfoto hat seine Roadshow gestartet

Ringfoto-Termin für Fotomesse im Herbst steht fest

Vom 18. bis zum 21. März 2024 freut sich die Ringfoto, Partner aus Handel und Industrie auf der alljährlichen Roadshow begrüßen zu dürfen. Veranstaltungsorte sind in dieser Reihenfolge das H4 Hotel Hannover Messe, H+ Hotel Köln Brühl, das Hotel Sinsheim in Sinsheim sowie das Maritim Hotel in Ingolstadt. Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 13:00 Uhr, um 13:15 Uhr findet der Vortrag von Geschäftsführer Thilo Röhrig statt. Direkt im Anschluss wird es erstmals 5-Minuten Vorträge ausgewählter Industriepartner geben, die zu aktuellen Themen und Neuheiten im Stile eines „Elevator Pitchs“ referieren werden.

Ringfoto Hausmesse wird dieses Jahr am 27. und 28. September 2024 erneut in der aus den Vorjahren bekannten Location redblue in Heilbronn stattfinden. Der Standort fand sowohl bei Händlern als auch bei Industriepartnern großen Anklang. Am Freitag findet die Messe von 9:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 9:00 bis 16:00 Uhr statt. Dazu Thilo Röhrig (Foto), Managing Director RINGFOTO GmbH & Co KG: „Auch für das angelaufene Jahr 2024 blicken wir optimistisch auf die Geschäftsentwicklung der Ringfoto-Gruppe – sowohl in Deutschland als auch in den anderen europäischen Märkten, in denen wir aktiv sind. Strategische Eckpfeiler für die nächsten Monate, auf welche ich auch im Rahmen der Roadshow-Präsentation eingehen werden, sind folgende Punkte:

• Ausbau Lagergeschäft • Zentrales Reporting • Logistik 2.0 & Marketplace als Sortimentserweiterung • „RINGFOTO Academy & ProVideo“-Konzept Status • Update Eigenmarke Voigtländer • Update E-Passbild.