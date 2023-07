Loewe Jubiläumsausstellung erhält Red Dot Award

Die Loewe Jubiläumsausstellung „Design und Innovation“ in der Fränkischen Galerie auf der Festung Rosenberg am Loewe Stammsitz in Kronach hat den begehrten Red Dot Award: Brands & Communication Design 2023 erhalten

Loewe feiert 2023 einen ganz besonderen Meilenstein: Am 22. Januar wurde Loewe 100 Jahre alt.

Anlass genug für eine Jubiläumsausstellung mit sorgfältig kuratierten Meisterwerken aus 100 Jahren einzigartiger Firmengeschichte. Diese Jubiläumsausstellung wurde nun mit dem Red Dot Award: Brands & Communication Design 2023 ausgezeichnet.

Die Loewe Jubiläumsausstellung „Design und Innovation“ in der Fränkischen Galerie auf der Festung Rosenberg am Loewe Stammsitz in Kronach hat den begehrten Red Dot Award: Brands & Communication Design 2023 erhalten. Der Red Dot ist die Auszeichnung für hohe Designqualität. Nur an Einreichungen, die mit ihrer guten Gestaltungsqualität und kreativen Leistung überzeugen, vergibt die internationale Jury das begehrte Qualitätssiegel.

Madeleine Mahr, Marketing Director Loewe Technology GmbH: „Die Auszeichnung unserer Jubiläumsausstellung mit dem Red Dot Award Brands & Communication Design 2023 freut uns besonders. Sie beweist eindrucksvoll, dass Loewe auf seine Historie baut und auch darauf stolz sein darf. Seit der Gründung im Jahr 1923 steht Loewe für branchen-revolutionierende Meilensteine und hat TV- und Audio-Produkte von einzigartig preisgekröntem Design geschaffen. Dazu gehören auch Kommunikationsleistungen wie eine Jubiläumsausstellung.“

Mit der Jubiläumsausstellung blickt Loewe auf seine besondere Geschichte eines ganzen Jahrhunderts voller Erfindergeist, Designikonen und Produkte der absoluten Luxusklasse zurück. Es werden eine Vielzahl an Meilensteinen der Loewe Designgeschichte, die ihre jeweilige Epoche – national wie international – geprägt haben präsentiert. Drei frühe Beispiele dafür sind unter anderem der Ortsempfänger OE 333 (1926), der Radioempfänger EB 100 mit integriertem Lautsprecher (1930) und das Radio Opta 537 (1936), welches wegen der charakteristischen Führung seiner Metallzierleisten gerne als „Schlittschuh“ bezeichnet wird. Ebenfalls ausgestellt ist der erste europäische Stereofernseher, der Loewe MCS 11 von 1981, und mit dem Design-TV Loewe Art 1 aus dem Jahr 1985 ist außerdem auch ein absolutes Erfolgsprodukt vertreten.

Die Loewe Jubiläumsausstellung in Kronach ist noch bis zum 29. Oktober 2023 zu besichtigen und jeweils von Dienstag bis Sonntag von 09:30 – 17:30 Uhr geöffnet.

Zur Jubiläumsausstellung ist auch ein Begleitband erschienen, der die Designgeschichte des Unternehmens genauer unter die Lupe nimmt. Geschrieben wurde er vom Designhistoriker Kilian Steiner. Auf 200 Seiten mit rund 100 Abbildungen wird die einzigartige Verbindung von German Engineering, Exzellenz, exklusivem Design und Qualität aufgezeigt, die die Markenkultur bis in die Gegenwart prägt.

