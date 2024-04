Ein sicheres smartes Zuhause mit Homepilot

Wenn ein Smart-Home-Anbieter insolvent wird, von heute auf morgen Cloud-Dienste und Apps nicht mehr unterstützt werden und es keinen Geräte-Support mehr gibt, stellt das für die Nutzer des Systems ein Problem dar.

„Diese Gefahr besteht vor allem bei cloudbasierten Systemen“, so Benjamin Hitpass, Leiter Produktmanagement beim Smart-Home-Experten Homepilot. „Hersteller, deren Geräte auch lokal, also ohne Internetverbindung, genutzt werden können, bieten da weitaus mehr Sicherheit und Flexibilität.“ So wie das Smart-Home-System von Homepilot: Das Gateway Premium als Steuerzentrale lässt sich auch lokal und ohne Internetverbindung betreiben und das System jederzeit über die Homepilot App bedienen. Dies ist bei anderen Herstellern oft nur dann möglich, wenn eine Internetverbindung besteht.

„Für Besitzer eines Gigaset Smart-Home-Systems bieten wir über den Homepilot Shop derzeit Sonderkonditionen für einen nahtlosen Wechsel an. Jedem Umsteiger, der Teil der HOMEPILOT-Familie werden möchte, gewähren wir bis zum 31.12.2024 einen Sonderrabatt von bis zu 25 Prozent ohne Deckelung nach oben“, so Peggy Losen, Leiterin Sales und Marketing bei Homepilot. Von Bewegungsmeldern, Tür- und Fensterkontakten und Sonnensensoren über flexible Lösungen für die Rollladenautomation, wie die bekannten RolloTron Gurtwickler, bis hin zur smarten Heizungssteuerung steht eine Vielzahl an Produkten zur Auswahl. Die „Umsteiger“ müssen dafür lediglich den Homepilot Shop oder direkt die Seite https://de.homepilot-smarthome.com/gigaset-wechselangebot besuchen, einem Link folgen und ein Formular absenden.

Eigenständiges Funksystem Made in Germany

Homepilot gehört zur französischen Delta Dore Gruppe, einer der größten Smart-Home-Anbieter in Europa. Die hochwertigen Smart-Home-Produkte sind alle auf den einfachen Selbsteinbau per Plug-and-play ausgelegt, ein Handwerker ist nicht nötig. Für alle Fälle bietet Homepilot seinen Nutzern einen starken Online-Support und How-to-Videos zu den Geräten an. Dank regelmäßiger Updates ist die Homepilot App absolut zukunftssicher. Das gleiche gilt für die Datenübertragung: Die Basis für das Homepilot Smart Home ist ein komplett eigenständiges Funksystem, das auf fünfzehn Jahren Erfahrung beruht und 100 Prozent Made in Germany ist. Sämtliche Geräteinfos, Daten und Routinen sind lokal auf dem Homepilot Gateway gespeichert, sodass man sein Smart Home jederzeit auch ohne Internetverbindung bedienen kann.

https://de.homepilot-smarthome.com