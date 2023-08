Matter fähige WLAN-Steckdose von Hama

Als Mitglied der CSA bringt Hama im Oktober mit einer kompakten WLAN-Steckdose sein erstes Matter-fähiges Produkt in den Handel.

Das große Warten hat ein Ende. Bereits im Herbst 2022 veröffentlichte die Connectivity Standard Alliance (CSA) die Version 1.0 des neuen herstellerübergreifenden Smart-Home-Standards Matter.

Mit Matter wurde ein neuer, universeller Standard für Smart-Home-Geräte ins Leben gerufen, der die Nutzung wesentlich vereinfacht. Matter-fähige Produkte sind unabhängig vom Hersteller untereinander kompatibel, lassen sich in jede Matter-kompatible App einbinden und sind schnell und unkompliziert per QR-Code einzurichten. In aktuellen Smartphone-Betriebssystemen ist Matter sogar bereits integriert, wodurch nicht mehr zwingend eine zusätzliche App installiert werden muss. Starke Unterstützung für das herstellerübergreifenden Smart-Home-Standard kommt vom US-amerikanischen Unternehmen Google, aber auch von anderen führenden Technologie-Größen wie Apple, Amazon oder Samsung.

Matter-fähige WLAN-Steckdose ab Oktober im Handel

Zur diesjährigen IFA, die Anfang September in Berlin stattfindet, zeigt Hama mit einer smarten WLAN-Steckdose sein erstes Matter-Produkt. Mit der kompakten WLAN-Steckdose kann jedes Gerät, das man an einer regulären Steckdose betreiben darf, ins Smart-Home-System eingebunden werden. So lassen sich alle erdenklichen Endgeräte bis 3680 Watt bequem via Smartphone oder Sprachsteuerung bedienen. Stehlampen oder Elektronikgeräte, die schlecht erreichbar in der Zimmerecke oder im Regal stehen, sind nur zwei von vielen denkbaren Beispielen.

Die WLAN-Steckdose soll im Oktober in den Handel kommen ist für 14,99 Euro verfügbar.

www.hama.de