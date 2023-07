Samsung öffnet weltweit Galaxy Experience Spaces

Samsung kündigt die Eröffnung von sieben interaktiven „Galaxy Experience Spaces“ auf der ganzen Welt an. Darunter Standorte in Seoul in Südkorea, New York und Berlin.

In diesen Spaces können Besucher neue Technologien von Samsung nach ihrer Enthüllung auf dem „Galaxy Unpacked“ erkunden, das am 26. Juli in Seoul stattfindet.

Menschen in und aus Berlin sind eingeladen, sich frühzeitig einen eigenen Eindruck von der „Flip Side“ zu verschaffen. In der Hauptstadt öffnet der „Galaxy Experience Space“ am 26. Juli in der Mall of Berlin, Leipziger Platz 12, 10117 Berlin, für vier Wochen seine Pforten.

Im Rahmen der Eröffnung wird bei der „Unpacked Party“ das Unpacked Event ab 13 Uhr gestreamt und DJ Teddy O, Ski Aggu & weitere Acts werden für Stimmung sorgen.

„Wir freuen uns darauf, den Besucher die Möglichkeit zu bieten, mit unseren neuesten Devices in das Galaxy-Ecosystem einzutauchen und aus erster Hand zu erfahren, wie es ihren Alltag bereichern kann“, so Mario Winter, VP Marketing Samsung Electronics Deutschland.

Samsung Galaxy-Ecosystem interaktiv erleben und Goodies erhalten

In den farbenfrohen Bereichen des Pop-up Stores können Fans die neuesten Geräte von Samsung ausprobieren, das Potenzial des vernetzten Samsung Galaxy-Ecosystem entdecken und an interaktiven Ausstellungen teilnehmen. Besucher erfahren mehr über die Entwicklungen, die die neuesten Samsung Galaxy-Geräte ermöglichen. Sie erhalten Einblicke in moderne Technologien, die notwendig sind, um auf den kommenden Samsung Galaxy-Geräten zu spielen oder mehrere Inhalte auf einem Bildschirm anzuzeigen. Mit anpassbaren und spielerischen Designs können die Besucher*innen zudem ihre kreative Seite ausleben.

Ausgewählte „Galaxy Experience Spaces“ bieten den Besucher zeitlich limitierte Samsung Produktaktionen an. Nach dem Downloaden der Samsung Galaxy Experience App können Kunden durch Interaktion mit dem Store Punkte sammeln, indem sie beispielsweise über die App im Pop-up Store einchecken oder an Aktivitäten teilnehmen. Gesammelte Punkte können Nutzer*innen dann gegen Giveaways im Pop-up Store eintauschen.

www.samsung.de