SPECTARIS will langfristige Heimat für Foto- und Imaging-Branche bieten

Kooperation mit dem Photoindustrie-Verband (PIV) wird trotz beschlossener Auflösung fortgeführt.

Mit der beschlossenen Auflösung des Photoindustrie-Verbands zum 31.12.2024 setzen die beiden Industrieverbände SPECTARIS und der PIV ihre seit 2019 bestehende Verbandspartnerschaft weiter fort. Unter dem Dach dieser Kooperation startet das Frühjahr mit zwei erstklassigen Veranstaltungen: Die Tagung Technik und Umwelt am 19. März sowie der PIV-Branchentalk zum Thema Nachhaltigkeit am 11. April finden in Frankfurt am Main statt.

In SPECTARIS, dem Deutschen Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik, ist seit vielen Jahrzehn-ten ein Teil der in Deutschland tätigen Fototechnik-Industrie beheimatet. Die Konsolidierung der Branche hat die Dringlichkeit einer Verbandsvertretung jedoch nicht erübrigt. Im Gegenteil: Regulatorische oder kartellrechtliche Fragen der Inverkehrbrin-gung bleiben genauso relevant wie die Frage von Exportbestimmungen, Lieferketten, gemeinsamer Aktivitäten im Bereich Fachkräfte, Technologieentwicklung oder Messen. Am Ende ist auch eine politische Präsenz wichtig, um dringende Anliegen bei Entscheidern in Berlin und Brüssel vorzubringen. Thorsten Kortemeier, Geschäftsführer von noblex e-optics und Sprecher der Fototechnik und Fernoptik bei SPECTARIS, sieht vor allem die Sprachrohr-Funktion als wesentlich an: „Die Fotobranche braucht Zusammenhalt und ein Netzwerk. Verbände wie der PIV haben einer bedrängten Branche geholfen, neue Geschäfts-modelle zu entwickeln und sich im Dickicht der Regularien zurechtzufinden. Das muss weitergehen.“ Jörg Mayer , Geschäfts-führer von SPECTARIS ergänzt: „Mit 400 Mitgliedern aus optischen und verwandten Industrien ist unser Netzwerk lebendig. Vor allem aber bietet SPECTARIS eine Rückversicherung, dass wichtige Branchentrends erkannt und Barrieren fürs Geschäft aus dem Weg geräumt werden. Umso mehr in Zeiten, in denen die Fototechnik, aber auch die Fernoptik wieder einen Auf-schwung erleben könnten.“

Die laufenden gemeinsamen Veranstaltungen gehen weiter: Die Tagung Technik und Umwelt am 19. März in Frankfurt befasst sich mit regulatorischen Fragen für die Foto- und Imaging-Branche, insbesondere aus Sicht des EU-Umweltrechts und gibt einen tiefen Einblick in die aktuellen gesetzlichen Richtlinien und anstehenden Gesetzesänderungen. Unter dem Thema „Nachhaltige Unternehmensführung – Wettbewerbsvorteil oder Alibi?“ behandelt der PIV-Branchentalk am 11. April Fragen des Nachhaltigkeitsmanagements und lädt Fach- und Führungskräfte von Unternehmen entlang der gesamten Wertschöp-fungskette nach Frankfurt am Main ein. Die Veranstaltung wird konkrete Ansätze und Lösungsvorschläge für eine konse-quente Nachhaltigkeitsorientierung in den Unternehmen aufgreifen.

Christian Müller-Rieker , geschäftsführender Vorstand des PIV betont seinerseits die Bedeutung der Kooperation: „Auch wenn der PIV seine Auflösung zum 31.12.2024 beschlossen hat, sind aktuell Kooperationen das Gebot der Stunde. Mit SPECTARIS kooperieren wir seit fünf Jahren sehr eng. Mit über 140 Jahren wegweisender Erfahrung bietet sich SPECTARIS als ein wichtiges Netzwerk für die Foto- und Imaging-Branche in Deutschland an.“

