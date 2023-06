Samsung 4K QLED Q80C in 98 Zoll für großartiges Entertainment

Mit dem neuen 4K QLED Q80C in gigantischen 98 Zoll erweitert Samsung sein Premium TV-Portfolio und läutet den Entertainment-Sommer ein.

Der bemerkenswerte supersize TV beschert Nutzern ein grandioses Fernsehvergnügen und trumpft mit smarten Features und mitreißendem Sound auf. Ab jetzt können Gamer noch tiefer ins Spielgeschehen eintauchen, Fans von Home Workouts können sich von ihren Lieblingstrainer nahezu in Lebensgröße motivieren lassen und die Dauerkarte wird überflüssig – denn auch Sport-Liebhaber*innen kommen auf ihre Kosten und können sich das Stadionfeeling zum alles entscheidenden Finale bequem ins Wohnzimmer holen.

Große Emotionen, imposante Bilder und smarte Features

Der neue Samsung 4K QLED Q80C in 98 Zoll schafft ein Fernseherlebnis in großen Dimensionen und fügt sich durch sein elegantes SuperSlim Design trotz der imposanten Maße nahtlos in das Wohnzimmer ein. Hat er dort erst einmal seinen Platz eingenommen, transportiert der TV die großen Emotionen der Leinwand gekonnt in die heimischen vier Wände.

SuperSlim Design

So kommen Nutzer dank des Quantum Dot-Effekts in den Genuss faszinierender Bildwelten und realitätsnaher, intensiver Farbwiedergabe, auch bei Tageslicht. QLED Direct Full Array sorgt zudem für starke Kontraste und scharfe Details durch tiefe Schwarz- und reine Weißtöne.

Aber der Fernseher beeindruckt nicht nur mit seiner Größe, dem minimalistischen Design und farbgewaltigen Bildern, er hat auch einige smarte Features auf Lager. Der integrierte Neural Quantum Prozessor 4K sorgt mithilfe von 20 neuronalen Netzwerken für Bildoptimierung in Echtzeit. Dazu kommt der Supersize Picture Enhancer mit AI-gesteuertem Upscaling, der Schwarzwerte anpassen, Bildrauschen minimieren, Kanten schärfen und damit ein detailreiches Bild – auch auf 98 Zoll – entstehen lassen kann. Den Eindruck einer dreidimensionalen Bildtiefe schafft schließlich der Real Depth Enhancer, indem er die Positionen von Menschen und Objekten in Szenen analysiert und den Kontrast im Bildvordergrund entsprechend erhöht. Das intelligente Feature Eye Comfort Mode kann zudem Helligkeit und Farbton des Bildschirms anpassen, um die Augen zu entlasten, wenn spannende Cliffhanger einen Folge um Folge vor den Screen fesseln. Besonders Gaming-Fans können sich über den Motion Xcelerator Turbo+ freuen, der beim Zocken eine flüssige Bewegtbilddarstellung in 4K-/120-Hz-Qualität liefert.

Komplettiert wird das großartige TV-Erlebnis mit einer hochkarätigen Sound-Ausstattung. Das meisterhafte Zusammenspiel aus OTS (Object Tracking Sound) Lite für bewegungsfolgende Klänge und Dolby Atmos bringt einen dreidimensionalen Surround-Sound hervor, der das Gefühl vermittelt, man sei mitten im Geschehen. Bei Verwendung einer Soundbar kommt zudem Q-Symphony ins Spiel und synchronisiert die Klangwiedergabe aus Fernseher und Soundbar. Wollen Nutzer noch einen weiteren Schritt in Richtung pure Immersion gehen, so können sie ihren TV per App mit Philips Hue-Lampen vernetzen. Somit werden die Inhalte, die der Fernseher wiedergibt, synchronisiert von einem stimmungsvollen Lichterspiel ergänzt.

Aus eins mach zwei: Doppeltes Entertainment mit Multi View

Der integrierte Smart Hub dient als praktische Steuerzentrale des TVs und der Cloud-basierte Samsung Gaming Hub bietet Nutzern Zugang zu Tausenden von angesagten Spielen, für die weder ein PC noch eine Konsole erforderlich sind. Aber noch ein weiteres spannendes Feature hält der supersize TV parat. Die Multi View-Option erlaubt es Nutzer, den großen Screen zu teilen und zwei Inhalte gleichzeitig zu erleben. Somit können sie sich parallel zu einem Fitness-Tutorial von einer Sitcom berieseln lassen oder auch das Match der Lieblingsmannschaft beim Gamen verfolgen. Durch die kolossale 98 Zoll-Größe wirkt es dabei, als würde man zwei kleinere Fernseher parallel nutzen.

