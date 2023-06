Hisense bringt Supersize TV-Erlebnis ins Wohnzimmer

Die Ultrakurzdistanz Single Laser TV-Serie L5H liefert Bilder in 4k-Qualität und vereint dank Smart Portal und integriertem Triple Tuner mit DVB-T2-HD das Beste aus den Bereichen Projektion und TV

Mit den neuen Laser TVs der L5H-Serie macht Hisense das Wohnzimmer zum Kinosaal. Zwei Modelle mit 90 und 100 Zoll Bilddiagonalen und perfekt abgestimmten Daylight-Screens stehen zur Wahl und sorgen für Kinofeeling auch in hellen Räumen. Neu ist die Dolby Vision Unterstützung und das edle Design.

Die Faszination rund um Großbild-Fernseher ist ungebrochen. Die Nachfrage nach immer größeren Screens, die den Zuschauer in das Filmgeschehen eintauchen lassen, wächst kontinuierlich. Hisense, weltweit führender Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, präsentiert mit der Laser TV L5H-Serie die Weiterentwicklung der beliebten L5F Reihe. Die neuen Geräte gibt es wahlweise in 90 Zoll mit anthrazit farbigem Gehäuse oder als 100 Zoll Variante im edlen matt silbernen Look.

Das Beste aus zwei Welten

Die Ultrakurzdistanz Single Laser TV-Serie L5H liefert Bilder in 4k-Qualität und vereint dank Smart Portal und integriertem Triple Tuner mit DVB-T2-HD das Beste aus den Bereichen Projektion und TV. Endlich sind Supersize TV-Erlebnisse auch in kleineren Räumen kein Problem. Schließlich ist der empfohlene Sitzabstand zu einem Laser TV mit lediglich 3,5 m deutlich geringer als bei einem herkömmlichen TV gleicher Größe. Auch die Positionierung der Laser Konsole überzeugt: Bei der 100 Zoll-Version wird die Konsole nur 32,7 cm vor der Leinwand platziert, beim 90 Zoll-Gerät ist eine Entfernung von nur 16,7 cm ausreichend.

Stark bei Tageslicht & bildgewaltig dank Dolby Vision

Im Vergleich zur Vorgänger-Serie haben die L5H-Modelle jetzt zusätzlich zu HDR10 und HLG auch Dolby Vision an Bord und liefern so eine faszinierende Bildqualität. Für ein noch packenderes Film-Erlebnis werden die L5H Laser-TVs mit perfekt abgestimmten Ambient Light Rejecting (ALR) Daylight Fresnel Screens geliefert. Selbst in hellen Räumen ist ungetrübter Fernsehgenuss ohne lästige Spiegelungen auf dem Bildschirm garantiert.

Mittels blauer Laserdiode erzeugt der 90L5H 2.200 Lumen Spitzenhelligkeit auf dem 90 Zoll Screen. In der 100 Zoll Variante erreicht der 100L5H sogar bis zu 2.700 Lumen. Dank Pure Color werden 16,7 Millionen Farben inklusive Grün- und Hauttöne perfekt dargestellt – in Verbindung mit dem nativen Kontrast von 3000:1 und einem dynamischen Kontrast von 200.000:1 ergibt sich so ein naturgetreues Fernseherlebnis. Damit dieses Erlebnis lange anhält hat Hisense die X-Fusion Laserlichtquelle entwickelt. Sie sorgt für über 25.000 Stunden Filmvergnügen, ohne ausgewechselt werden zu müssen.

Ebenso ein Plus in Sachen Nachhaltigkeit: Trotz ihrer Leistungsfähigkeit beträgt der Stromverbrauch der L5H-Serie lediglich ein Drittel gleich großer LED-TVs. Und: die Laser-TVs bestehen zu 90% aus recycelbaren Materialien.

Neues Design für Film- und Gaming-Action

Optisch fällt sofort das neue, edle Design der Laserkonsolen ins Auge. Matte Oberflächen in Anthratzit oder edlem Silber lassen die L5H Modelle zum besonderen Eyecatcher im Wohzimmer werden. Doch das neue Design überzeugt nicht nur durch das moderne Äußere, es ist vielmehr so konzipiert, dass es eine effizientere Kühlung der Geräte ermöglicht. Ideal also für lange Film- und Gaming-Sessions.

Filmfans freuen sich über den Filmmaker-Modus und Action-Liebhaber genießen dank MEMC schnelle und flüssige Sequenzen mit einer zehn Mal schnelleren Bilddarstellung als bei OLED TVs. Darüber hinaus werden Gamer die zwei HDMI 2.1 Anschlüsse und ALLM begeistern. Last but not least: Auch für den passenden Sound gesorgt. 30 Watt Dolby Atmos®-Sound garantieren ein raumfüllendes Klangerlebnis.

Entertainment und Sprachsteuerung

Ausgestattet mit der aktuellesten Smart TV-Nutzeroberfläche VIDAA U6 wird die Bedienung zum Vergnügen. Über 5.000 Apps und Spiele stehen zum Abruf bereit. Streaming-Dienste wie YouTube, Prime Video, Netflix und Disney+ sind vorprogrammiert. Noch bequemer wird es mit der VIDAA Voice Sprachsteuerung oder Alexa Built-In. Dann gehorchen die Hisense Laser TVs quasi aufs Wort. Darüber hinaus werden Apple AirPlay und Home Kit via OTA-Update unterstützt.

Verfügbarkeit der L5H Laser TV Serie:

90L5HD inkl 90 Zoll Daylight Screen / anthrazit: UVP 2.499,- Euro, ab sofort im Handel 100L5HD inkl 100 Zoll Daylight Screen / silber: UVP 3.999,- Euro, ab sofort im Handel.

www.hisense.de