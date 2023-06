OLED-TV Loewe bild v.48 dr+ jetzt auch in Bronze

Loewe bild v.48 dr+ in der Jubiläums-Edition jetzt in Bronze lieferbar.

Der 48 Zoll Loewe bild v.48 wird jetzt in einer exklusiven Jubiläumsedition im edlen Farbton Bronze geliefert.

Zum hundertjährigen Firmenjubiläum von Loewe wird der kompakte TV-Klassiker Loewe bild v.48 in der exklusiven Farbgebung Bronze und mit einem metallenen Loewe.100 Markenlogo aufgelegt: Der neue Loewe bild v.48 dr+ bronze ist dank seines Designs mit gleichfarbig lackierter Rückwand, geordneter Kabelführung und leicht zugänglichen Anschlüssen ein Blickfang von allen Seiten. Auch die sich v-förmig an den Bildschirm anschmiegende Stereo-Soundbar Loewe klang bar v ist mit speziellem Akustik-Stoff in farblich passend abgestimmter Webung bezogen. Ebenso nahtlos fügt sich der drehbare Loewe table stand v in das Erscheinungsbild ein, er ist im gleichen Metallic-Lack wie die Rückwand lackiert. Abgerundet wird das edle Jubiläumsdesign vom typischen Loewe signature.ring unter dem Display, dieser signalisiert schon aus der Ferne, um welche Marke es sich handelt. Das exklusive metallene Loewe signature.flag rechts oben am OLED-Panel verweist mit einem eingeprägten Schriftzug auf das Jahrhundert-Jubiläum der Marke Loewe.

Der Loewe bild v.48 dr+ bronze ist ausgestattet mit dem SL5-Chassis mit Dual Channel System und doppeltem Mehrfach-Tuner, SX8 Quad Core Prozessor sowie einem hochwertigen 4K-OLED-Panel der aktuellsten Generation. Dolby Vision™, HDR10 und HLG sorgen für maximalen Kontrastumfang. Die mit sechs Treibern bestückte Soundbar Loewe klang bar v sorgt dank 80 Watt Gesamtmusikleistung und Mimi Sound Personalization™ für maximalen Hörgenuss: Das System ermöglicht es, den Ton an das individuelle Hörvermögen der Zuschauer anzupassen und beispielsweise den Ton von Sprechern besser verständlich zu machen, ohne dabei die Lautstärke anzuheben.

Loewe bild v – zeitlose TV-Klassiker

Die seit Jahren in Testberichten und Designwettbewerben immer wieder ausgezeichnete Loewe bild v dr+ Modellfamilie wird stetig weiterentwickelt – so ist jeder bild v ein zeitloser Klassiker, der die wichtigsten Bedürfnisse vieler TV-Nutzer vollends erfüllt: Dank integriertem Zweikanal-System und doppelt ausgeführten Tunern für alle Empfangswege können mit dem leistungsfähigen Loewe dr+ recording gleichzeitig zwei TV-Sendungen aufgenommen oder ein Programm angesehen und ein weiteres aufgenommen werden. Für Aufnahmen steht eine integrierte HDD Festplatte mit 1 TB zur Verfügung. Loewe follow me erlaubt es, auf einem zweiten Loewe TV auf die Aufnahmen und die Senderliste des ersten Loewe TVs zuzugreifen und nahtlos das laufende Programm weiterzuschauen. Der Easy TV Mode deaktiviert alle Netzwerkverbindungen und damit verbundene Internet-Funktionen – so wird ein Höchstmaß an Bedienbarkeit bei gleichzeitig maximalem Schutz der Privatsphäre und höchster Datensicherheit garantiert.

Mit der Bildschirmdiagonale 48 Zoll bietet Loewe auch Interessenten, die nicht über den Raum für einen großformatigen Fernseher verfügen, den Genuss eines exklusiven TV-Modells mit Loewe-typischer OLED-Bildqualität – Made in Germany. So eignen sich die Loewe bild v.48 TVs dank ihrer Bildgröße beispielsweise hervorragend für kleinere Wohnräume, Schlafzimmer, Küche oder Büro.

UVP Loewe bild v.48 dr+ bronze: 3.199,00 EUR

