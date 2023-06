LG verbindet Smart CAM mit seinen TV-Geräten

Die LG Smart Cam VC23GA mit integriertem Doppelmikrofon und Multi-View-Funktion lässt sich nahtlos mit den webOS-basierten LG Smart TVs kombinieren.

Die Smart Cam ist eine FHD-Videokamera (Full HD, 1.920 x 1.080 Pixel) mit integriertem Doppelmikrofon und Multi-View-Funktion. Sie lässt sich nahtlos mit den webOS-basierten Smart TVs* von LG kombinieren und schafft so eine verbesserte Benutzerinteraktion mit einer Vielzahl von Premium-Apps und -Diensten. Die Verbindung erlaubt beispielsweise bequeme Videogespräche und -konferenzen von der heimischen Couch, ermöglicht ein verbessertes Fitnesserlebnis daheim und vieles mehr, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer zu bedienen, die auf die verschiedenen von LG Smart TVs angebotenen Dienste zugreifen.

Hohe Kompatibilität und einfache Einrichtung

Die LG Smart Cam ist mit vielen der auf der webOS-Plattform verfügbaren Dienste kompatibel und schafft interaktiven Spielraum. Zum Beispiel können sich Nutzer jetzt bequem mit Kollegen, Kunden, Familie oder Freunden über RemoteMeeting verbinden. Der innovative webbasierte Videokonferenzdienst funktioniert auch über PCs, Notebooks und Smartphones. Die Smart Cam mit FHD-Auflösung liefert ruckelfreie, gestochen scharfe Videos, die auf den Großbildfernsehern von LG klar und lebensecht aussehen. Die Einrichtung der RemoteMeeting-App auf dem LG-Fernseher gelingt schnell und einfach und ersetzt die Verbindung mit einem Laptop oder PC. Dank der integrierten Mikrofone der Smart Cam sind keine zusätzlichen Peripheriegeräte erforderlich.

Smarte Kombination für Fitness- und Wellness-Fans

Auch diejenigen, die Fitness- und Wellness-Apps mögen, werden die Vorteile der Kombination von Smart Cam und TV-Gerät zu schätzen wissen. Exercite, eine Fitness-App für zu Hause, die fortschrittliche KI-Algorithmen zur Bewegungs- und Trainingserkennung nutzt, verfolgt und analysiert jede Bewegung des Nutzers mittels der Smart Cam und bietet Echtzeit-Feedback zur Trainingstechnik – eine effiziente Unterstützung zur Leistungsoptimierung. Das gilt ebenso für FlexIt: Die Plattform bietet kameragestützte Live-Sitzungen mit Top-Fitness- und Wellness-Profis an und nutzt die Vorteile der TV-Integration. Die leistungsstarke Kombination von LG verbessert das individuelle Nutzererlebnis von FlexIt, das maßgeschneiderte Programme sowie motivierende Tipps und Tricks liefert. So können Fitness- und Wellness-Ziele einfacher erreicht und ein gesünderer Lebensstil gepflegt werden.

Entertainment mit Selfie- und Tanz-Tutorial-Apps

Darüber hinaus ermöglicht das Duo aus Smart Cam und LG TV neue Unterhaltungsoptionen wie die neue Selfie-App Fun Mirror und die beliebte Tanz-Tutorial-App 1M HomeDance. Fun Mirror bietet eine große Auswahl an Filtern, Fotoeffekten und Bearbeitungsoptionen. 1M HomeDance hingegen ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen LG und dem südkoreanischen 1 MILLION Dance Studio, einem der beliebtesten Choreografie-Teams des K-Pop. Die App hilft seinen Usern mit einer Vielzahl von Tutorials und Tanzclips dabei, ihre Tanzfähigkeiten zu verbessern. Mit angeschlossener Smart Cam können sie im Kameramodus direkt neben dem Coach tanzen und dank direktem Feedback Choreografien effizienter lernen.

Hohe Sicherheit, stilvolles Design und auffällige Integration

Die integrierte Abdeckung der LG Smart Cam blockiert die Kameralinse, wenn sie nicht benutzt wird. Sie bietet so einen robusten Schutz gegen Hackerangriffe und schützt den Benutzer vor potenziellen Sicherheitsverletzungen.

Das Gerät hat ein schlankes Design, ohne an Funktionalität einzubüßen. Es passt perfekt zur modernen Ästhetik der kompatiblen LG Smart TVs, die seit 2022 auf dem Markt sind – einschließlich der LG Lifestyle-TV-Reihe. Die Kamera wird mit magnetischen Anschlüssen befestigt und fügt sich unauffällig in den Fernseher ein, so dass beide wie ein einziges Gerät wahrgenommen werden. Darüber hinaus sorgt die neue Kamera dank des eingebauten Doppelmikrofons für eine kristallklare Sprachqualität.

LG hat es sich zum Ziel gesetzt, den Alltag seiner Nutzer mit Innovationen zu verbessern, die einen außergewöhnlichen Mehrwert und ein differenziertes Nutzererlebnis bieten. Die nahtlose Integration der Smart Cam erhöht den Komfort, die Interaktivität und die Unterhaltungsmöglichkeiten für Besitzer eines LG Fernsehers. Die LG Smart Cam ist derzeit in den Online-Shops von LG in Korea und den USA erhältlich und soll in weiteren wichtigen Märkten weltweit eingeführt werden.

* LG Smart TV-Modelle mit webOS 23 und webOS 22

