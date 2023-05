LG verbessert 2022er Soundbar-Serie durch Software-Update

Vom Update profitieren diverse Modelle, die entweder automatisch per WLAN (DS95QR, DS90QY und DS80QY) oder manuell über die LG Soundbar-App (DS75QR, DS75Q, DSH7Q, DS60Q und DS40Q) aktualisiert werden können.

Dank verschiedener Verbesserungen und zahlreichen neuen Funktionen sorgt das Upgrade bei ausgewählten Soundbar-Modellen für eine noch präzisere Klangwiedergabe und verbesserte Tonqualität. Die LG Triple Level Spatial Sound-Funktion fügt über eine Kanalanalyse per HRTF-basierter 3D-Engine eine virtuelle Mittenebene hinzu und schafft so eine noch realistischere und dreidimensionale Klangbühne. Außerdem können die Soundbars mit Upgrade jetzt unabhängig vom Quellensignal Multi-Kanal-Sound erzeugen. Zusätzlich enthalten: Clear Voice Pro1, das Dialoge und Stimmen deutlicher hervorhebt, und AI Room Calibration Pro2, das die Audioausgabe an die Größe und Form des Raumes anpasst.

Nutzer profitieren von noch besserer Kompatibilität

Darüber hinaus dürfen sich die Besitzer der 2022er Modelle dank der WOW Synergie-Funktionen* WOW Orchestra und WOW Interface auf noch bessere Kompatibilität mit LG-Fernsehern freuen. WOW Orchestra sorgt für einen satteren, kräftigeren Sound, indem es die Audioausgabe von LG Soundbar und LG Fernseher kombiniert. Mit WOW Interface können Nutzer an ihrem LG TV ihre 2022er LG Soundbar bedienen und deren Status prüfen.3

Ein weiteres Feature ist die Verfügbarkeit von TIDAL Connect (TIDAL-Abonnement erforderlich). Der weltweit beliebte Dienst bietet HiFi-Musikstreaming mit Unterstützung von innovativen Audioformaten wie Master Quality Authenticated (MQA) und Dolby Atmos an. Und auch Gamer kommen jetzt noch mehr auf ihre Kosten: Mit dem Upgrade wird die Liste der bereits verfügbaren HDMI 2.1-Funktionen – einschließlich variabler Bildwiederholrate (VRR) und Auto-Low-Latency-Modus (ALLM) – um die Unterstützung von 4K-Inhalten mit bis zu 120 Hz erweitert.4

Inhalte intensiver erleben

Besonders für Heimkino-Fans sind die 2022er High-End-Soundbars von LG5 die perfekte Wahl. Der kraftvolle Multi-Kanal-Sound und die weltweit ersten Center-Up-Firing-Lautsprecher kreieren einen bis dato unerreicht realistischen Sound. Der nach oben gerichtete Center-Lautsprecher verbessert die Klarheit der Dialoge und lokalisiert Töne noch präziser.

Das Flaggschiffmodell der 2022er-Reihe ist die DS95QR. Diese Soundbar bietet eine Ausgangsleistung von 810 W, 9.1.5 Kanäle, einen Center-Up-Firing-Lautsprecher und insgesamt fünf Up-Firing-Kanäle – drei auf der Soundbar selbst, zwei in den kabellosen Rücklautsprechern. Der so entstehende Surround Sound zieht die Zuschauer hautnah in das Filmgeschehen und lässt sie Dolby Atmos- und DTS:X-Inhalte noch intensiver erleben.

Die DS95QR verfügt außerdem über optimierte kabellose Rücklautsprecher mit nun sechs Kanälen – die Vorgängermodelle hatten im Vergleich dazu nur vier. Mit je einem nach oben und zwei nach vorn gerichteten Treibern verteilen die beiden hinteren Lautsprecher den Klang gleichmäßig über einen extrem weiten 135-Grad-Winkel. So können die Lautsprecher flexibel aufgestellt werden und garantieren selbst bei nur wenig Platz perfekten Heimkino-Sound.

Audiogenuss ohne Unterbrechungen

Auch in großen Wohnzimmern bleibt das Sounderlebnis mit der DS95QR (und anderen ausgewählten Soundbars von LG aus 20226) ungetrübt: Der präzise Empfänger überbrückt größere Entfernungen zwischen Soundbar, Subwoofer und Rücklautsprechern, ohne dass die Audioqualität beeinträchtigt wird. Dank der verbesserten Stabilität der kabellosen Verbindung, die Abbrüche oder Verzögerungen bei der Audioausgabe minimiert, garantieren die Premium-Modelle ein reibungsloses Hör- und TV-Vergnügen. Einen noch realistischeren akustischen Surround-Sound bekommt die Soundbar mit der Horizon-Technologie von Meridian Audio, bei der 2-Kanal-Audio auf virtuellen 7.1-Surround-Sound hochgemischt wird.

Außerdem wichtig für ein erstklassiges Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden: Die Premium-Soundbars 2022 unterstützen Dolby Atmos und DTS:X7 – und sogar IMAX Enhanced8. Letzteres Programm sorgt bei der Wiedergabe kompatibler Inhalte für Sound in IMAX-Kino-Qualität. Ergo: In Verbindung mit einem LG TV-Gerät, das sowohl DTS:X als auch IMAX Enhanced unterstützt, bieten die 2022er LG Soundbars ultimative Unterhaltung.

Nicht nur hochklassiger Sound, sondern dank großartiger User Experience auf der eigenen Couch auch entspannt wie im Kinosessel: Die Steuerung ist mühelos, Anschlussmöglichkeiten sind zahlreich vorhanden. Der optional erhältliche Wireless Audio Transmitter LG WOWCAST WTP3 macht einen verlustfreien Multi-Kanal-Sound (bis zu 7.1.4 Kanäle) per kabelloser Verbindung zwischen Soundbar und LG-Fernseher möglich. Hier trifft Komfort auf cleane Optik- und das ohne Beeinträchtigung der Audioqualität9 dank unkomprimiertem High-End-Sound. Darüber hinaus können die Besitzer eines LG-Fernsehers die neuen Soundbar-Modelle mit der Fernbedienung ihres Fernsehers oder – über ihre Smart-Geräte – sogar per Stimme steuern. Ist der TV Sound Mode Share aktiviert, überträgt er die Vorteile der innovativen Audioverarbeitung der LG Fernseher auf die leistungsstärkeren Lautsprecher der LG Soundbar.10

Umweltbewusstes Hörerlebnis

Die Soundbars von LG setzen auch weiterhin Maßstäbe für umweltbewusstes Design: Sie bestehen aus wiederverwendeten, leicht recycelbaren Materialien, verbrauchen im Betrieb nur wenig Strom und werden in umweltfreundlichen Verpackungen geliefert. 2022er Soundbar-Modelle haben die SGS Eco-Product-Zertifizierung der SGS Société Générale de Surveillance SA (Schweiz) für ihre minimalen Umweltauswirkungen erhalten und sind mit einem Polyester-Jersey-Gewebe aus recycelten Materialien ausgestattet, das dem Global Recycled Standard (GRS) entspricht.11 Darüber hinaus enthalten die Soundbars Teile aus recyceltem Kunststoff – geprüft durch das Environmental Claim Validation Procedure (ECVP) von UL. Außerdem sind die 2022er Soundbars dank ihres effizienten Stromverbrauchs ENERGY STAR-zertifiziert.

