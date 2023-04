BVT verstärkt Führungs-Team mit Franziska Köster

Im Rahmen der Delegiertenversammlung des Handelsverband Technik (BVT) am 19. April 2023 in Berlin wurde Franziska Köster vom Vorstand zur stellvertretenden Geschäftsführerin ernannt.

Neben Steffen Kahnt und Joachim Dünkelmann rückt die 29-jährige in die Führungsriege des Verbandes auf. Die gebürtige Sauerländerin ist bereits seit 2018 als Referentin für den BVT tätig. Vorstandsvorsitzender Frank Schipper: „Franziska Köster hat unser Verbandsteam in Köln in den letzten Jahren maßgeblich verstärkt und in diversen Projekten ihre Kompetenz und Zielorientierung unter Beweis gestellt. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass wir viele Projekte vorantreiben und zahlreiche Erfolge im Interesse der Mitglieder erreichen konnten. Wir freuen uns, dass sie als stellvertretende Geschäftsführerin Verantwortung übernimmt und wir auch in Zukunft auf ihre Unterstützung setzen können.“ Zu Ihrer Ernennung ergänzt Franziska Köster: „Die veränderten Marktbedingungen fordern den Handel zunehmend heraus, bergen aber auch jede Menge Chancen und Potentiale. Ich freue mich diesen Prozess aktiv mitzugestalten und für die Interessen des Handels einzustehen.“

