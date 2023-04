Olaf May übernimmt bei Samsung ganzheitlich Vertriebs- und Marketingaktivitäten

Samsung integriert Vertrieb und Marketing für Mobile Experience, TV/Audio und Hausgeräte unterer der Leitung von Olaf May.

Olaf May übernimmt als Corporate Vice President die ganzheitliche Führung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten für die drei Geschäftsbereiche Mobile Experience, TV/Audio sowie Hausgeräte für Samsung Electronics in Deutschland. Sein erweiterter Verantwortungsbereich ist Ausdruck der stärkeren Integration der Produktbereiche, die Samsung auf globaler und lokaler Ebene 2021 begonnen hat und seitdem konsequent fortsetzt.

„Um die Zusammenarbeit zwischen unseren größten Geschäftsbereichen weiter auszubauen, rücken diese noch näher zusammen. Mit Olaf May haben wir genau den Richtigen bei Samsung Electronics, der mit seiner langjährigen Erfahrung und Erfolgsbilanz die weitere Integration vorantreiben kann – ganz im Sinne unserer globalen Strategie, dem Thema Device Experience eine größere Bedeutung beizumessen. Er genießt hohes Vertrauen beim Fachhandel. Das ist eine wichtige Grundlage, um gemeinsam mit unseren Industrie- und Handelspartnern neue Geschäftspotenziale rund um das vernetzte Leben und unser SmartThings Ökosystem zu erschließen“, so Man-Young Kim , Executive Vice President Samsung Electronics GmbH.

Olaf May ist seit neun Jahren für Samsung in verschiedenen Rollen tätig und war zuletzt für die Leitung der deutschen Vertriebs- und Marketingaktivitäten der mobile eXperience Sparte mit Smartphones, Tablets, Notebooks sowie Wearables verantwortlich. In dieser Position trieb er starke Partnerschaften mit dem deutschlandweiten Fachhandel erfolgreich voran. Eine Entwicklung, die er in seiner nun ausgeweiteten Rolle fortführen wird: Das neu ausgerichtete, enger verzahnte Vertriebsteam berücksichtigt die Anforderungen an einen modernen Vertriebsmix und verfolgt eine enge Betreuung der Handelspartner gleichermaßen. Im Mittelpunkt steht dabei stets das Ziel, gemeinsam für die Kundinnen und Kunden die beste ganzheitliche Erfahrung über alle vernetzten Produktgruppen hinweg zu schaffen.

Samsung präsentiert den Wow-Faktor in seinem 2023er TV- und Soundbar-Line-up