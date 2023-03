Neues Headset Zone Learn von Logitech

Logitech bringt Zone Learn auf den Markt, ein kabelgebundenes Headset für Schüler des primären und sekundären Bildungsbereichs.

Zone Learn wurde speziell für die kleineren Köpfe junger Schüler entwickelt und überzeugt mit einem langanhaltenden Tragekomfort, einem robusten Design sowie austauschbaren Ohrpolstern und Kabeln. Das neue Headset mit verstellbarer Passform eignet sich ideal für langanhaltende Konzentrationsphasen und fördert damit aktiv den Lernprozess.

Logitech hat Hand in Hand mit Pädagogen und Studenten gearbeitet – vom Konzept bis hin zum endgültigen Prototyp – um ein Produkt zu entwickeln, das die Bildung in den Vordergrund rückt. Dabei entstanden ist ein Headset, das den Lernprozess immer und überall sowie in jeglicher Ausprägung unterstützt – und für die Zusammenarbeit mit Chromebook (Eng. WWCB) zertifiziert ist. Zone Learn passt sich gezielt an die Eigenheiten der jeweiligen Lerninhalte an, um diese zugänglicher zu machen und den Lerneffekt zu verbessern.

„Bei der Entwicklung von Zone Learn haben wir unseren Fokus auf auditive Bildungsanwendungen gelegt, damit Schüler aller Stufen konzentriert bleiben und ungestört lernen können,“ sagt Michele Hermann, General Manager und Head of Education Solutions bei Logitech. „Wir verfügen bei Logitech über jahrzehntelange Erfahrung im Audiobereich. Unser Fachwissen konnten wir nun in die Entwicklung eines kabelgebundenen Headsets einbringen, das sich speziell an Schüler des primären und sekundären Bildungsbereichs richtet.“

Laut einer von Logitech und Education Week durchgeführten Umfrage unter mehr als 1000 Pädagogen geben 74 Prozent der Befragten an, dass das körperliche Wohlbefinden der Schüler bei der Nutzung von Bildungstechnologie einen gewissen Einfluss auf ihr Lernverhalten hat. Mit Zone Learn können Schüler direkt in die Inhalte eintauchen. Die audiovisuellen Möglichkeiten erwecken den Unterricht zum Leben. Jedes Zone Learn Headset verfügt über einen leichten Kopfbügel, dessen weiche Polsterung für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung sorgt und speziell für kleinere Köpfe entwickelt wurde. Darüber hinaus können Schüler die verstellbaren Schieberegler nutzen, um die Passform nach ihren Wünschen für einen langanhaltenden Tragekomfort einzustellen.

Zone Learn bietet eine hohe Audioqualität, damit die Schüler gut hören und deutlich verstanden werden können. Anstatt auf Musik sind die Audiotreiber auf Sprachklarheit abgestimmt. Außerdem sind sie für digitale Lernszenarien optimiert, die von virtuellen Unterrichtsstunden bis hin zu ESL und ELL-Anwendungen reichen, in denen die Kommunikation naturgemäß eine zentrale Rolle spielt. Schüler können zwischen zwei unterschiedlichen Varianten wählen: der Over-Ear-Version, die eine optimale Geräuschisolierung bietet, oder der On-Ear-Variante für eine ausgeglichene Balance zwischen Isolierung und Außenwahrnehmung. Das Bügelmikrofon des Headsets ist um 120 Grad schwenkbar, wodurch ein nahtloser Übergang zur eigenen Kommunikation möglich ist.

Zone Learn ist sehr widerstandsfähig und wurde ausgiebig getestet, um dem Standard 810G zu entsprechen. Je nach Bedarf ist das Headset mit einem 3,5-mm-AUX-, einem USB-A- oder einem USB-C-Anschluss ausgestattet, sodass es mit den meisten Geräten, Betriebssystemen und Videokonferenzplattformen kompatibel ist und ohne weitere Installation genutzt werden kann.

Dank der austauschbaren Ohrpolster und Kabel können Pädagogen das Headset ganz einfach selbst reinigen und reparieren. Außerdem haben Schul- und Bezirksleiter*innen die Möglichkeit, zwischen Over-Ear- und On-Ear-Polstern sowie zwischen 3,5-mm-, USB-A- und USB-C-Kabeln zu wechseln – für ultimative Flexibilität, eine längere, effektivere Nutzungsdauer und weniger Abfall.

Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit

Logitech entwickelt seine Produkte mit dem Anspruch, ein herausragendes Nutzerlebnis zu schaffen und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Zone Learn entspricht den Produktvorschriften von Logitech und ist zu 100 Prozent frei von PVC, VOC und Farbe. Außerdem bestehen 22 Prozent der Kunststoffteile aus recyceltem PCR-Kunststoff (Post-Consumer-Recycling).

Alle Logitech-Produkte sind als klimaneutral zertifiziert und wurden nach Möglichkeit mit erneuerbaren Energien produziert. Logitech gleicht die entstandenen Emissionen aller Produkte aus, indem es die Forstwirtschaft, erneuerbare Energien und Regionen unterstützt, die besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen sind.

Preis und Verfügbarkeit

Zone Learn ist ab Frühjahr zu einem Preis von 49.99 Euro bei allen Bildungsfachhändlern erhältlich.

www.logitech.com