Samsung feiert Launch des Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy s23 Ultra, ein Smartphone zum Küssen.

Nach der preisgekrönten1 Liebesgeschichte2 um die kleine Spinne Sam feiert Samsung den Launch des neuen Galaxy S23 Ultra mit einer neuen tierischen Romanze. Dieses Mal dreht sich alles um den niedlichen Putzerfisch Pablo, der sich Hals über Kopf in das Galaxy S23 Ultra verliebt. Ab jetzt hat der kleine Fisch nur noch ein Ziel: Die Liebe seines Lebens küssen – und dafür riskiert er alles. Entwickelt wurde die Geschichte abermals mit der Kreativagentur Leo Burnett. Die Medienkampagne mit Fokus auf Online-Video und Kino startet passend zum Valentinstag am 8. Februar 2023.

Im Jahr 2022 begann mit der Love Story um die verliebte Spinne Sam eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Die kleine Spinne begeisterte nicht nur die Kund*innen, sondern auch die Jurys der wichtigsten Award-Shows. Zahlreiche nationale und internationale Preise gingen der kleinen Spinne ins Netz – darunter zwei goldene Cannes-Löwen in den Kategorien Film und Film Craft. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Tier und Technik kam so gut an, dass Samsung und Leo Burnett die Idee mit einer neuen, kreativen Storyline für das Galaxy S23 Ultra fortsetzen.

Liebestoller Putzerfisch riskiert alles für den Kuss seines Lebens

Der Protagonist des neuen Kampagnenvideos ist ein kleiner Putzerfisch namens Pablo, der im Aquarium eines Restaurants lebt und mit seinen Lippen an den Innenscheiben klebt. Eines schicksalhaften Tages betritt eine Frau das Restaurant. Auf der Suche nach ihrem Date holt sie ihr Samsung Galaxy S23 Ultra aus der Tasche. Beim ersten Blick auf das strahlende Display ist es um den kleinen Putzerfisch geschehen. Während die Frau durch das Restaurant läuft, verfolgt das verliebte Fischlein abenteuerlustig seine neuentdeckte Liebe. Am Ende wird sein Mut belohnt: Er darf seine Auserwählte endlich küssen – und das tut er mit einer Leidenschaft, wie sie nur ein Putzerfisch haben kann. Den musikalischen Rahmen des Videos bildet passenderweise „Kiss“ (Prince).

„Nach dem Erfolg unserer kleinen Spinne Sam war klar: Auch unser neues Galaxy S23 Ultra soll tierisch beliebt werden. Gemeinsam mit Leo Burnett suchten wir nach einem würdigen Nachfolger für Sam und das ist uns gelungen. Die neue Story ist dynamisch, amüsant und steckt voller toller Überraschungen. Wir freuen uns schon sehr auf das Feedback der Zuschauer*innen!” sagt Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung Electronics GmbH.

Dua Lipa, Stormzy, Putzerfisch: Henry Scholfield führte Regie beim Dreh in Warschaus

Um die unterhaltsame Liebesgeschichte zu realisieren, setzten Samsung und Leo Burnett auf die Hamburger Filmproduktion Represent sowie den Regisseur Henry Scholfield, der den aufwendigen Dreh in Warschau leitete. Der international gefragte Musikvideo-Regisseur arbeitete bereits mit großen Marken sowie vielen Stars wie Dua Lipa oder Stormzy zusammen. Die Realbild-Szenen wurden von Kameramann Matias Boucard in großen Teilen mit Motion Control gedreht, was für beeindruckende Kamerafahrten und Perspektiven sorgt.

„Die Messlatte lag mit der Spinne natürlich enorm hoch. Umso mehr freut es uns, dass wir es geschafft haben, wieder etwas Gutes an den Start zu bekommen. Diesmal nur ganz anders. Mit neuem Hauptdarsteller, einer ganz anderen Dynamik und einem überraschenden Plot, der das Produkt erneut zwingend mit dem Protagnisten zusammenbringt“ sagt Benjamin Merkel, Executive Creative Director bei Leo Burnett.

Das detailreiche Set-Design, das an ein kosmopolitisches Teriyaki-Restaurant erinnert, wurde gemeinsam mit Production-Designer Mark Connell entwickelt, eigens in einem Studio erbaut, und mit mehr als 20 Statist*innen zum Leben erweckt. Aufwendig finalisiert wurde der Werbespot anschließend durch die realitätsnahe Darstellung des Fisches und der faszinierenden Unterwasserwelten der Aquarien, für die sich der südafrikanische CGI-Spezialist Wicked Pixels verantwortlich zeigt.

Snapchat-Filter ermöglicht Knutschfotos mit Putzerfisch

Um das Engagement der Zielgruppe noch zu erhöhen, hat Samsung passende Snapchat-Filter entwickelt, die im Verlauf der Kampagne vorgestellt werden. Damit können Nutzer*innen Fotobomb- und Knutschfotos mit dem kleinen Pablo machen oder ihn auch durch eine World Lense steuern, um Samsung Galaxy S23 Ultra Geräte zu sammeln und den High Score zu knacken. Außerdem können die User den kussfreudigen Fisch auch via Giphy in verschiedensten Messages teilen.

Die Liebesgeschichte des Putzerfisches wird passend zum Valentinstag ab dem 8. Februar 2023 ausgespielt und reichweitenstark online, in Social Media und auf Kinoleinwänden zu sehen sein.

Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=UEPUYI1cXoo