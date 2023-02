Xiaomi stellte neue Smartwatch und Ear-Buds vor

Mit seinen neuen Buds 4 Pro und der Watch S1 Pro will Xiaomi Smartphone Living neu definieren.

Xiaomi hat heute seine neueste AIoT-Produktlinie auf dem lang erwarteten globalen Produktlaunch in Barcelona vorgestellt. Die innovative Produktreihe umfasst die Xiaomi Buds 4 Pro und die Xiaomi Watch S1 Pro.

Umfassend in jeder Hinsicht: Xiaomi Buds 4 Pro

Dank verbesserter TWS-Funktionen und ausgeklügeltem Design bieten die neuesten Kopfhörer von Xiaomi ein High-Fidelity-Hörerlebnis mit unglaublichen Klangdetails. Die Xiaomi Buds 4 Pro sind mit der LDAC-Technologie von Sony ausgestattet, die eine Datenübertragungsrate von bis zu 990 kbps und eine Bittiefe von bis zu 32 Bit ermöglicht und Hi-Res-Audio Wireless unterstützt. Die Xiaomi Buds 4 Pro verfügen außerdem über eine aktive Geräuschunterdrückung von bis zu 48 dB, die den Nutzer effektiv von unerwünschten Geräuschen abschirmt.

Die integrierte Dimensional Audio-Funktion der Xiaomi Buds 4 Pro erkennt die Kopfbewegungen des Nutzers und passt den Klang entsprechend der räumlichen Positionierung an, um sicherzustellen, dass jedes Audio-Detail präzise platziert wird und ein realistischer Klang entsteht.

Die Xiaomi Buds 4 Pro bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden ununterbrochenem Hörgenuss mit einer einzigen Ladung und bis zu 38 Stunden mit einer Ladeschale. Die Xiaomi Buds 4 Pro unterstützen auch induktives Laden. Die integrierte Dual-Device-Konnektivität5 ermöglicht es nahtlos zwischen den angeschlossenen Geräten zu wechseln, um höchsten Komfort und Effizienz zu gewährleisten.

Die Xiaomi Buds 4 Pro wurden für stilbewusste Nutzer entwickelt und sind in einem einzigartigen Case im Stil einer Raumkapsel untergebracht. Mehrere Magnete halten die Kopfhörer sicher in der Schale und machen es leicht, die Kopfhörer mit nur einer Hand herauszunehmen. Die weichen Ohrstöpsel aus LSR sorgen dafür, dass die Kopfhörer nicht verrutschen, und sind in drei Größen erhältlich, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten. Die neue „Intelligent Fit Monitoring“-Funktion ermöglicht, die perfekte Passform für maximalen Tragekomfort und stundenlanges Hörvergnügen. Die neuen Kopfhörer sind in den Farbvarianten Star Gold und Space Black verfügbar.

Erstmals können die Klangeinstellungen über die spezielle Xiaomi Earbuds App angepasst werden. Die App bietet Zugriff auf personalisierte Funktionen wie ANC-Modi, Transparenz-Modi, Built-in Dimensional Audio und Dual-Device-Konnektivität5 um das Hörerlebnis ganz nach Vorlieben anpassen können. Die App steht im Google Play Store zum Download bereit.

Xiaomi Buds 4 Pro sind ab sofort über die offiziellen Kanäle von Xiaomi zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 249,99 € erhältlich.

Klassische Passform: Xiaomi Watch S1 Pro

Xiaomi Smartwach S1 Pro mit einer Vielzahl von Sport- und Gesundheitsfunktionen und einer Laufzeit bis zu 14 Tagen.

Die Xiaomi Watch S1 Pro verkörpert die perfekte Kombination aus klassischem Uhrendesign und moderner Smartwatch-Technologie. Sorgfältig aus hochwertigen Materialien gefertigt, die Langlebigkeit und Stil ausstrahlen, verfügt die Uhr über ein 1,47-Zoll-AMOLED-Display, eine drehbare Krone und kratzfestes Saphirkristallglas für langlebige Funktionalität. Die Uhr ist in zwei Farbvarianten erhältlich: ein silbernes Gehäuse mit braunem Lederarmband und ein schwarzes Gehäuse mit schwarzem Fluorkautschukarmband. Nutzer können aus über 100 exquisiten Zifferblättern wählen. Darüber hinaus ermöglicht der universelle Uhrenstift den einfachen Austausch der Armbänder, was die Vielseitigkeit der Uhr noch erhöht.

Die nahtlose Integration eines einheitlichen UI-Designs und die optimierten Animationen der Xiaomi Watch S1 Pro verbessern die Ästhetik der Benutzeroberfläche und die Flüssigkeit des Bildschirms und sorgen für ein herausragendes Benutzererlebnis. Darüber hinaus eliminiert die fortschrittliche Synchronisierungsfunktion die Verzögerungszeit beim Empfang von Benachrichtigungen zwischen den Geräten. Die Uhr verfügt außerdem über eine Pop-up-Pairing-Funktion, die nur bei Xiaomi-Smartphones verfügbar ist und das Pairing zum Kinderspiel macht.

Die Xiaomi Watch S1 Pro zeichnet Echtzeit-Informationen zu über 100 sportlichen Aktivitäten auf. Für Läuferinnen und Läufer gibt es zudem 10 voreingestellte Programme für unterschiedliche Fitnessbedürfnisse, darunter Lauf-/Walking-Kombinationen für Anfänger oder Fettverbrennungs-/Ausdauertraining und sogar Intervalltraining speziell zur Stärkung der Herz- und Lungengesundheit. Darüber hinaus bietet sie eine Reihe von Trainingsdaten und Gesundheitsfunktionen wie Kalorienverbrauch, Trainingsintensität, Schlafüberwachung, Herzfrequenz und SpO₂-Überwachung, sodass Nutzer ihre täglichen Trainingsfortschritte und den Gesundheitszustand einfach überwachen können.

Die Xiaomi Watch S1 Pro verfügt über eine lange Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen und kann schnell aufgeladen werden. Schon ein zehnminütiges Aufladen reicht für weitere zwei Tage normalen Gebrauch. Die Uhr ist mit einem leistungsstarken Lautsprecher ausgestattet und ein KI-Algorithmus zur Geräuschunterdrückung sorgt für eine klare und flüssige Kommunikation bei Bluetooth-Telefonaten über die Uhr. Darüber hinaus wird die Xiaomi Watch S1 Pro mit einer praktischen kabellosen Ladestation ausgestattet, die das Gerät innerhalb von 85 Minuten zu 100 % auflädt.10

Xiaomi Watch S1 Pro ist ab sofort über die offiziellen Kanäle von Xiaomi zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 299,99 € erhältlich.