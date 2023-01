gfu-Aufsichtsrat turnusgemäß neu gewählt

Die Gesellschafter der gfu Consumer & Home Electronics GmbH, Veranstalterin der IFA, haben einen neuen Aufsichtsrat gewählt.

Einstimmig wurden die neuen Aufsichtsräte Harald Friedrich (BSH Hausgeräte GmbH), Frank Jüttner (Miele & Cie. KG) und Philipp Maurer (Panasonic Deutschland), der auch die Funktion des Vorsitzenden des Aufsichtsrates übernimmt, gewählt.

„Im Rahmen der turnusmäßigen gfu-Aufsichtsratswahl wurden drei erfahrene und exzellent vernetzte Manager aus den Branchen Consumer Electronics und Home Appliances in das Gremium gewählt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Aufsichtsrat und bedanke mich für die Bereitschaft, dieses Ehrenamt in der gfu auszuüben. Gleichzeitig bedanke ich mich sehr herzlich bei Volker Klodwig, dem scheidenden Vorsitzenden des gfu-Aufsichtsrats. Seine unermüdliche Unterstützung hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir den neuen Vertrag zur Ausrichtung der IFA in Berlin verhandeln und letztlich am 18. November 2022 unterzeichnen konnten“, erklärt Dr. Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu.

