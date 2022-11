Loewe schnürt Marketingpaket zur Fußball-WM

Das Marketing-Paket hebt die Vorteile des neuen Loewe bild v.48 in Bezug auf beste UHD 4K OLED Bildqualität und kristallklaren Sound – Made in Germany – hervor

Um seine Handelspartner zu unterstützen, hat Loewe nun passend zur bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft ein Marketingpaket rund um den OLED-TV Loewe bild v.48 geschnürt, bei dem die OLED-Neuheit im Mittelpunkt steht.

Das Marketing-Paket hebt die Vorteile des neuen Loewe bild v.48 in Bezug auf beste UHD 4K OLED Bildqualität und kristallklaren Sound – Made in Germany – hervor. Mit diesen Eigenschaften bringt der Loewe bild v.48 Stadion-Feeling in die Wohnzimmer und eignet sich so auch perfekt für Fußballfans. Zu den Vorteilen der Loewe bild v Modelle gehört beispielsweise das dr+, Zweikanal-System und Dual-Tuner, mit welchem man kein Spiel mehr verpasst. Mit der persönlich zugeschnittenen Mimi Sound Personalization™ lässt sich jeder Sportkommentar in bester Audioqualität genießen. Die exzellente OLED-Farbwiedergabe schließlich zeigt das Lieblingsspiel so lebendig wie am Spielfeldrand.

Die Loewe Fachhandelspartner erhalten das Marketing-Paket kostenfrei zum einfachen Download für die Nutzung zur regionalen Werbung. Es besteht aus Online-Werbemitteln wie Social Media Bannern, E-Mail-Footer und Lifestyle-Bild. Zudem sind Vorlagen für Printanzeigen, Billboard, Großflächenplakate und DIN A1 Poster online abrufbar.

Die Aktion stellt zudem einen weiteren Vorteil des Loewe bild v.48 TVs in den Vordergrund und weckt so die Aufmerksamkeit von Fußballfans, die auf der Suche nach einem neuen Fernseher sind: Mit der neuen 48 Zoll Bildschirmdiagonale bietet Loewe eine zusätzliche Variante der preisgekrönten Loewe bild v Familie mit OLED-Bildqualität in zwei Versionen: Loewe bild v.48 dr+ und Loewe bild v.48. So kommen auch Interessenten, die nicht über den Raum für einen großformatigen Fernseher verfügen, in den Genuss eines exklusiven TV-Modells – Made in Germany. Die beiden neuen TVs mit der kompakteren Bildschirmgröße eignen sich beispielsweise auch hervorragend für das Schlafzimmer, Küche oder Büro.

Mit der Marketing-Aktion für die Loewe bild v Modelle liefert Loewe zudem noch ein weiteres Kaufargument: Ein Loewe bild v ist nicht nur rund um das Thema Fußball das perfekte TV-Upgrade, dank der zeitlosen Eleganz des klassischen Loewe Designs passt ein bild v zu jedem Anlass – auch als ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.

www.loewe.tv