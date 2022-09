Hisense ist startklar für die WM

Im Mittelpunkt der verkaufsfördernden Aktionen stehen neben dem offiziellen World Cup TV-Modell U7 auch Laser TVs und Premium Kühlgeräte. Die Idee: Die Fußball WM wird mit gestochen scharfen TV-Bildern und den passenden, kalten Getränken aus dem Kühlschrank zum Perfect Match.

Ganz besondere Spannung kommt mit der Cashback-Aktion auf: Wer eines der teilnehmenden Hero-Produkte im Aktionszeitraum zwischen 15.10 – 18.11.2022 im Handel kauft und sich noch vor Turnierstart auf der Landing Page www.hisense-wm-aktion.de (online ab 14.10.2022) registriert, wird der deutschen Nationalmannschaft ganz besonders die Daumen drücken. Denn wenn Deutschland Weltmeister wird, erhalten die Kunden 50% des Kaufpreises zurück.

Über diese und weitere Gewinnspiel-Aktionen informiert Hisense auf der Landing Page und via Newsletter. Mit gezielten Marketing- und PR-Maßnahmen in B2B-Medien sowie mit B2C-Medienkooperationen und Podcasts wird das Thema Fußball auf allen Kanälen gespielt. Passgenau für die jüngeren Zielgruppen läuft Hisense in Social Media mit spannendem Content unter dem Hashtag #DeinPerfectMatch zu großer Form auf. Im Hisense Kader sind zwei fußballaffine Influencer, die mit eigen kreiertem Content und TikTok Challenges den Ball ins Rollen bringen. Natürlich darf beim Sportereignis des Jahres auch die TV-Präsenz nicht fehlen: Die teilnehmenden Hero-Produkte von Hisense werden im WM-Zeitraum in TV-Spots verschiedener Handelspartner platziert und so ein großes Publikum finden.

Eine Mini-Stadion-Nachbildung als Beispiel für eine verkaufsfördernde POS-Maßnahme

Gewinnspiel-Aktion am Point of Sales

Auch am Point of Sale (POS) lässt Hisense mit einer breiten Auswahl an POS-Material echtes WM-Feeling aufkommen. Als besonderes Highlight wird bei ausgewählten Fachhandelspartnern eine aufmerksamkeitsstarke POS-Aktion platziert. In der Miniaturausgabe eines Fußballstadions mit riesigem Laser-TV-Display erhalten Fans besonderes Live-Feeling: Bei der Gewinnspiel-Aktion „Wo ist Waldo“ – einer Art Wimmelbild-Suche – wird das zuvor gemachte Selfie in eine Fangruppe hineingemorpht. Suchen, Finden und mit etwas Glück auch Gewinnen! Anschließend gibt es das (gebrandete) Fan-Bild zum Teilen in den Social Media.

„Seit Wochen bereiten wir uns auf die WM vor und freuen uns darauf, jetzt endlich an den Start zu gehen. Als offizieller Sponsor wird Hisense bei allen Spielen sichtbar sein. Unser Ziel ist es, dies auch abseits des Fußballplatzes konsequent auf allen Kanälen weiterzuführen. Auf dass es ein Perfect Match wird – für uns und unsere Handelspartner“, bekräftigt Anja Zankl, Head of Marketing Director von Hisense.

www.hisense.de