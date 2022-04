Neue Marke für exklusives Premiumzubehör von Harman

Die innovative neue Produktlinie umfasst Ladegeräte und Freisprecheinrichtungen mit fortschrittlichen Technologien, die zu 90 Prozent aus recyceltem Kunststoff bestehen

Harman International kündigt unter der Marke InfinityLab eine neue Produktlinie an. Das Portfolio umfasst Powerbanks, Ladegeräte, kabellose Ladestationen sowie Freisprecheinrichtungen und Kabel und richtet sich an mobile Verbraucher, die für ihr vernetztes Leben unterwegs, zu Hause, in der Schule oder im Büro auf Premiumprodukte und Nachhaltigkeit setzen. Das gesamte InfinityLab-Sortiment zeichnet sich aus durch ein unverwechselbares, platzsparendes Design und versorgt mobile Geräte sicher und nachhaltig mit Strom.

Die InfinityLab-Produktlinie basiert auf der herausragenden Qualität und dem unverwechselbaren Design des HARMAN-Konzerns und bietet moderne, schlichte Optionen in verschiedenen Farben. Jedes Ladegerät ist auf Leistung ausgelegt und mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet, die sich auf maximale Sicherheit, schnelles Aufladen und handliche, kompakte Größen für maximale Effizienz punkten.

Die tragbare USB- und Bluetooth-Freisprecheinrichtung InfinityLab ClearCall wurde für kristallklare Sprachanrufe und zum Aufladen für unterwegs entwickelt. Das Gerät ist mit vier Mikrofonen und Noise Cancelling-Technologie ausgestattet und bietet bis zu 24 Stunden Sprechzeit.

Das Kernsortiment der InfinityLab-Produkte wurde im Sinne der Nachhaltigkeit entwickelt und besteht zu 90 Prozent aus recycelten Kunststoffen. USB-A, USB-C und Lightning-Ladekabel, die aus recyceltem Polyester gewebt sind, sind ebenfalls erhältlich. Alle Produkte sind in plastikfreien Materialien verpackt, die auf FSC- zertifiziertem Papier und mit Sojatinte hergestellt werden.

„Wir freuen uns sehr, mit InfinityLab eine weitere starke Marke in unserem Unternehmen willkommen zu heißen und damit in den Markt für Premiumzubehör einzutreten“, erklärt Richard Metcalfe, Senior Director of Innovation bei Harman International. „Bei HARMAN sind wir stolz auf unsere Innovationen und die neue InfinityLab-Reihe bietet die fortschrittlichsten Technologien auf dem Markt in wunderschön gestalteten Lösungen. Eine umweltfreundliche Lademöglichkeit in verschiedenen tragbaren Ausführungen ist genau das, was der bewusste und viel beschäftigte Verbraucher von heute benötigt. Wir freuen uns, dass wir nun auch dieses Zubehör in unserer Produktpalette anbieten können.“

www.InfinityLab.com