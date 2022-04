EZVIZ C6 360 Grad Überwachungskamera

Die KI in der intelligenten EZVIZ C6 Sicherheitskamera wurde speziell für die Erkennung von Haustieren entwickelt und kalibriert. 360°-Panoramablick, Auto-Zoom-Verfolgung und 2-Wege-Kommunikation.

Kein Fehlalarm durch Katz und Hund oder flatternde Vorhänge. Ermöglicht wird dies durch eine KI-gestützte Erkennung von Haustieren, die im Gegensatz zu auf Bewegungserkennung und Wärmesignaturen basierenden Sicherheitskameras treffsicher zwischen Menschen und Tieren unterscheiden kann. Ebenso brillant ist die Stimmenerkennung der EZVIZ C6: Die KI analysiert, ob es sich um das Bellen eines Hundes, das Miauen einer Katze oder um menschliche Stimmen handelt. Zwei Mikrofone der C6 sorgen für eine aktive Geräuschunterdrückung, um genau zu hören, was die Vierbeiner zuhause treiben. Mit der EZVIZ App auf dem Smartphone kann die C6 auch wie ein Walkie-Talkie verwendet werden – gerade bei der Erziehung von Welpen ist die Möglichkeit, mit der eigenen Stimme das Jungtier über den Lautsprecher zu beruhigen oder zurechtzuweisen, ein unschätzbarer Vorteil. Hat die elegant designte EZVIZ C6 Hund, Katze, Kaninchen & Co. entdeckt, folgt sie diesen in 360° – das Objektiv kann auch um 133° nach oben oder unten schwenken, um z.B. Katzen beim Erklimmen der Vorhänge in 2k+ zu filmen. Die intelligente 4-fach Auto-Zoom-Funktion stellt sicher, dass die Videos automatisch die optimale Perspektive festhalten und auch wirklich kein einziger „Aha“-Moment verpasst wird. Natürlich erkennt die EZVIZ auch Menschen und kann als Babyphon oder „normale“ Überwachungskamera eingesetzt werden.

EZVIZ bietet eine umfangreiche Funktionsvielfalt

Videos in 2K+-Qualität aufzeichnen – auch bei Nacht

Sobald die KI der EZVIZ C6 ein sich bewegendes Tier entdeckt oder eine Tierstimme wahrnimmt, sendet sie je nach Einstellung eine Benachrichtigung via Smartphone. Haustierbesitzer können dann direkt in die Live-Ansicht der Kamera wechseln, um zu sehen und zu hören, was in den eigenen vier Wänden los ist. Die EZVIZ C6 kann auch so eingestellt werden, dass automatisch Clips aufgezeichnet werden, sobald die Kamera laute Geräusche hört oder Bewegungen registriert.

Das EZVIZ-System biete viele Kontroll- und Regel-Funktionen. Hier beispielsweise die Raumbeleuchtung.

Die EZVIZ C6 hat eine höhere Auflösung als die meisten Smart-Home-Kameras und zeichnet Aufnahmen mit 2K+ (2.560 x 1.600 Pixel) auf. Dank der KI-gestützten Bewegungsverfolgung und des vollautomatischen 4x-Auto-Zooms werden alle Details in brillanter Auflösung festgehalten. Haustiere, die einem Spielzeug hinterherjagen oder einfach in der Wohnung herumtoben, erscheinen dank der Videoaufnahmekapazität von 25 Bildern pro Sekunde nicht verschwommen. Die EZVIZ C6 lässt sich in 2,4 GHz und 5 GHz WLAN-Umgebungen für sichere und schnelle Datenübertragung einbinden.

Selbst nachts oder bei schlechten Lichtbedingungen entgeht der EZVIZ C6 nichts. Das EZVIZ Starlight-Objektiv ist in der Lage, bis zu 10m weit auch im Dunkeln die Aktionen der pelzigen Mitbewohner in Farbe festzuhalten. Es gibt wohl nichts Niedlicheres, als schlafende Haustiere zu filmen und die Clips in sozialen Medien zu teilen.

Die Kamera verfügt über einen microSD-Steckplatz, der Karten mit einer Kapazität von bis zu 256 GB unterstützt. Alternativ kann man mit dem EZVIZ CloudPlay-Abonnement eine unbegrenzte Anzahl von Clips für bis zu 30 Tage in der Cloud speichern. Die Daten werden DSGVO-konform auf Servern in Europa sicher gespeichert. Die EZVIZ C6 enthält auch eine kostenlose 30-Tage-Testversion, um den Dienst auszuprobieren.

„Bitte nicht stören“ und Videoanruf durch Winken

Sollte die/der Babysitter*in doch in Not geraten oder Hilfe brauchen, reicht ein einfaches Winken vor der Kamera, um einen Videoanruf an eine vorher definierte Nummer auszulösen. Gewiefte Haustierbesitzer können versuchen, ihren Fellnasen die Geste beizubringen – vielleicht klappt es ja mit dem Anruf

Die elegante C6 in ihrem unverwechselbaren Kugeldesign (Durchmesser nur 100 mm) lässt sich auch dezent in den „Bitte nicht stören“-Modus versetzen. Mit einem Klick fährt die Linse ins Gehäuse zurück und wird abgedeckt. Die C6 sieht dann wie ein friedlich schlafendes Wesen aus und stellt sicher, dass niemand zuschauen kann: What happens @home, stays @home!

„Viele Haustierbesitzer mögen die Idee einer Kamera, mit der sie ihren Hund oder ihre Katze im Auge behalten können, wollen aber nicht, dass etwas zu ‚technisch‘ Aussehendes ihr Zuhause verunstaltet“, Michael Madiar, Key Account Manager von EZVIZ Deutschland. „Die unauffällig, aber elegant designte C6 ist perfekt für Haustierbesitzer geeignet. Die EZVIZ C6 erkennt durch die spezielle KI Menschen sowie Haustiere und kann sie unterscheiden. Dank der hochwertigen 2K+-Videoauflösung können Clips aufgezeichnet werden, die sich problemlos online teilen lassen.“

Preise und Verfügbarkeit

Die EZVIZ C6 2K+ ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. UVP der Kamera beträgt 109,99 Euro.

https://m.ezvizlife.com/de