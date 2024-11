Branchenprofis verlassen die gfu

Nach über 20 Jahren engagierter Arbeit bei der gfu wurde jetzt Roland Stehle in großem Rahmen, verabschiedet. Stehle beendet zum Jahresende seine Tätigkeiten bei der gfu und widmet sich fortan nur noch seinem eigenen Redaktionsbüro.

Als langjähriger Pressesprecher und erfahrener Branchenkenner hat er die Branchenorganisation gfu Consumer & Home Electronics GmbH maßgeblich repräsentiert und das Ansehen der Technologieindustrie in der Öffentlichkeit gestärkt. Auf ihn folgt Marie-Charlotte von Heyking, die bereits seit Juni bei der gfu tätig ist und sich in die Themen eingearbeitet hat. Sie verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit und war bereits in verschiedenen leitenden Positionen in den Bereichen PR und Eventmarketing tätig.

„Die Zeit als gfu-Pressesprecher und Repräsentant unserer großartigen Branche war ein herausforderndes, aber auch sehr erfüllendes Kapitel meines Berufslebens. Die vielen tollen Menschen und Begegnungen, spannenden Projekte und Veranstaltungen lassen mich die mehr als 20 Jahre in Diensten der gfu immer in bester Erinnerung behalten. Die gfu und die IFA waren für mich stets eine Herzensangelegenheit und ich bin stolz darauf, was wir alles gemeinsam erreicht haben. Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Weggefährt:innen seitens der gfu, der IFA und den Medien für das Vertrauen und die stets konstruktive Zusammenarbeit, denn man ist nie alleine erfolgreich. Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben (Wilhelm von Humboldt). Schenken Sie bitte dem gfu-Team und meiner Nachfolgerin Marie-Charlotte von Heyking weiterhin Ihr Vertrauen, so wie Sie es auch mir geschenkt haben.“

Die Geschäftsführerin der gfu Consumer & Home Electronics, Dr. Sara Warneke, bedankt sich für die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit und Stehles Engagement: „Roland Stehle hat die Außenwahrnehmung der Branche entscheidend mitgeprägt und sowohl die gfu als auch die IFA sicher durch viele herausfordernde Zeiten begleitet. Ich danke ihm für seine herausragende Arbeit und wünsche ihm weiterhin alles Gute für seine weiteren Tätigkeiten“

Die neue Pressesverantwortliche, Marie-Charlotte von Heyking, die bereits langjährige Erfahrung als PR- und Eventmarketing-Teamleiterin bei Smyths Toys (vormals ToysRUs) sowie als Senior PR-Beraterin im Gesundheitsbereich gesammelt hat, übernimmt ihre neue Rolle mit großer Vorfreude und Respekt für die Leistungen ihres Vorgängers: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und sehe es als große Verantwortung und Ehre, die Arbeit von Roland Stehle weiterzuführen. Er hat die Rolle mit Weitsicht und Engagement ausgefüllt und die Messlatte enorm hochgelegt.“

Von Heyking wird die Aufgabe übernehmen, die gfu Consumer & Home Electronics GmbH weiterhin als verlässliche Stimme der Technologiebranche zu repräsentieren. Zudem wird sie den HEMIX (Home Electronics Market Index) in Kooperation mit der GfK verantworten und die Studienarbeiten weiter vorantreiben.

Gestern wurde mit Klaus Petri ein weiteres Teammitglied der gfu Consumer & Home Electronics GmbH verabschiedet. Klaus Petri, ebenfalls langjährige Instanz in der Technologiebranche wird zum Ende des Jahres neue Herausforderungen annehmen.

Die gfu und die Branche danken Roland Stehle und Klaus Petri für ihr unermüdliches Engagement und blicken gespannt in die Zukunft mit neuer Besetzung.

