Neue Panasonic Camcorder, HC-VX3 4K und HC-V900 2K

Panasonic stellt zwei neue Camcorder vor, HC-VX3 mit 4K Auflösung und HC-V900 mit 2K

Neu ist der HC-VX3 mit 4K-Aufnahmefunktionen und der HC-V900 mit 2K-Aufnahmefunktionen.

Beide Modelle sollen über eine hervorragende optische Leistung verfügen, etwa ein 25 mm-Weitwinkelobjektiv, ein optisches 24fach-Zoom und eine schnelle und präzise Fokussierung, um die für Videoaufnahmen wichtige AF-Funktion zu verbessern.

Um den neuesten Standards gerecht zu werden bieten beide Modell einen USB-C-Anschluss, einen Fernbedienungsanschluss und einen LCD-Bildschirm mit höherer Auflösung und elektrostatischem Touchscreen. So wird die Bedienbarkeit gegenüber den Vorgängermodellen (VX11/VX1 und V808/800, die 2018 veröffentlicht wurden) verbessert. Darüber hinaus ist der HC-VX3 mit Zeitstempel-Aufnahmefähigkeit und Audio-LINE-IN ausgestattet, wovon vor allem professionelle Anwender profitieren werden. Videos, die in 4K aufgenommen wurden, können direkt in der Kamera bearbeitet werden und in 2K abgespeichert werden. Der HC-VX3E-K ist ab November für 749,- € (UVP) erhältlich, der HC-V900E-K für 599,- € (UVP).